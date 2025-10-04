Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Suriye'nin Humus kentinde toplu mezar! 16 ceset kalıntısı...

Suriye'nin Humus kentinde toplu mezar! 16 ceset kalıntısı...

- Güncelleme:
Suriye'nin Humus'a bağlı Muhram bölgesinde bir mağarada bulunan toplu mezardan, ekiplerin çalışmaları sonucu 16 ceset kalıntısı çıkarıldığı belirtildi.

Suriye'de, 8 Aralık 2024'te Esad rejiminin yıkılmasının ardından toparlanma süreci yaşanıyor.

16 CESET KALINTISI...

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, Muhram bölgesinde bir mağarada bulunan toplu mezardan, ekiplerin çalışmaları sonucu 16 ceset kalıntısı çıkarıldığı belirtildi.

Haberde, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, ülke genelinde yürütülen arama tarama faaliyetleriyle benzer toplu mezarların ortaya çıkmaya devam ettiği bildirildi.

