Beşar Esad zehirlendi mi? SOHR'dan açıklama geldi

Beşar Esad zehirlendi mi? SOHR'dan açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşar Esad zehirlendi mi? SOHR&#039;dan açıklama geldi
Beşar Esad, Suriye, Zehirlenme, Moskova, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suriye’de devrimin gerçekleşmesiyle Rusya’ya kaçan Beşar Esad'ın zehirlendiği iddia edildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Esad’ın pazartesi sabahı Moskova yakınlarındaki bir hastaneden ayrıldığını ve durumunun stabil olduğunu bildirdi.

Suriye'de devrimin ardından Rusya'ya sığınan Esad'ın zehirlendiği öne sürüldü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), devrik lider Esad’ın pazartesi sabahı Moskova yakınlarındaki bir hastaneden ayrıldığını belirterek sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.

İKİ KİŞİ İLE GÖRÜŞMESİNE İZİN VERİLDİ

Esad’ın hastanede kaldığı süre boyunca yalnızca kardeşi Mahir Esed ve eski Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ile görüşmesine izin verildiği kaydedildi.

Esad’ın zehirlendiği öne sürülen haberde, bunun arkasında Rus hükümetini zor durumda bırakmak isteyen bir grubun olduğu ifade edildi.

Öte yandan bu, ilk zehirlenme iddiası değil. Rusya'nın eski bir üst düzey casusu tarafından yönetilen General SVR adlı Telegram kanalı geçtiğimiz ocak ayında da Esad'a suikast girişiminde bulunulduğunu öne sürmüştü.

Rus yetkililer iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

