Haberler > Dünya > Devrik lider Esad’ın sağ kolu işkenceci Anwar S. Almanya’da yakalandı

Devrik lider Esad’ın sağ kolu işkenceci Anwar S. Almanya’da yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Devrik lider Esad’ın sağ kolu işkenceci Anwar S. Almanya’da yakalandı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye’de Esad rejiminin kanlı yüzlerinden biri olarak bilinen eski rejim elemanı Anwar S., Almanya’nın başkenti Berlin’de gözaltına alındı.

Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad için çalışan eski rejim elemanı Anwar S., Almanya’da insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle gözaltına alındı.

Federal Başsavcılık, Anwar S’nin Berlin’de cinayet, işkence ve özgürlükten yoksun bırakma suçlamalarıyla yakalandığını duyurdu.

ŞEBBİHA'NIN BAŞINDAKİ İSİMLERDEN

Yetkililer, Anwar S’nin Halep’te Esed rejiminin kirli eli olarak bilinen “Şebbiha” milislerinin sorumlularından biri olduğunu açıkladı. Cuma namazları sonrası toplanan sivillerin sistematik şekilde hedef alındığı, vahşice dövüldüğü ve gözaltına alındığı kaydedildi.

KATLİAMA İMZA ATMIŞTI

Savcılığın ifadesine göre mağdurlar ağır işkenceye, tacize ve aşağılanmaya maruz bırakıldı. İşkenceden kurtulamayan bazı siviller hayatını kaybetti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

