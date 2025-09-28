Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Esad'ın devrilmesine giden yolun sembolüydü! Halep Kalesi restorasyon sonrası ziyarete açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen devrime giden yolda bir sembol haline gelen Halep'te bulunan tarihi kalenin restorasyonu tamamlandı. Halep Kalesi, düzenlenen törenle yeniden ziyaretçilere kapılarını açtı.

Suriye'nin önemli tarihi yapılarından biri olan Halep Kalesi, kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle yeniden ziyarete açıldı.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından başlatılan restorasyon kapsamında, surlar, iç mekanlar ve kaleye ait bölümler aslına uygun şekilde yenilenerek kentin kültürel mirasına kazandırıldı.

Törene Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih, Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Halep Valisi Azzam Garip ile devlet yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Halep Eski Eserler ve Müzeler Müdür Yardımcısı ve Binalar Şubesi Başkanı Mühendis Siraca Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1986'dan bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Halep’in tarihi merkezinde yükselen bu kadim yapıda misafirleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Mühendis Mısri, Halep Kalesi’nin tıpkı çevresindeki birçok tarihi yapı gibi devrik rejim döneminde sistematik saldırılara maruz kalarak tahrip edildiğini belirtti.

Mısri, kalede geçmişte periyodik bakım niteliğinde yürütülen restorasyon çalışmalarının, meydana gelen büyük tahribatlar nedeniyle kapsamlı bir sürece dönüştüğünü vurguladı.

Bu kapsamda özellikle dış surların restore edildiğini ve su, elektrik ile kanalizasyon altyapısının tamamen yenilendiğini aktaran Mısri, söz konusu çalışmaların Hasan Uluslararası Vakfı tarafından finanse edildiğini kaydetti.

Mısri, Halep Kalesi’nin çevresinin de en az kale kadar önemli olduğunu vurgulayarak, taş oturma alanlarının yenilendiğini, ahşapla kaplandığını, taş döşemelerin yerleştirildiğini ve dış cephenin elden geçirildiğini anlattı.

Tüm bu çalışmaların tamamen yerel uzmanlık ve milli imkanlarla gerçekleştirildiğini dile getiren Mısri, "Restorasyon süreci, Halep Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğünün hazırladığı projeler doğrultusunda ve doğrudan denetimiyle yürütülüyor. Uygulamalar ise tarihi eserler ve sit alanlarında deneyimli yerel müteahhitler tarafından gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

"RESTORASYON ÜÇ AY SÜRDÜ"

Restorasyonun 3 ay sürdüğü bilgisini paylaşan Mısri, ilerleyen aşamalarda kalenin kafeteryası, müzesi ve kuzeydeki konut blokunun restorasyonunun da planlandığını belirtti.

Halep Kalesi'nin halkın kullanımına açık olacağını vurgulayan Mısri, "Bugün Halep tarihini ve kültürünü yansıtan bir etkinlik gördük. Halep, sanayisi, ticareti ve eski dönemlerde kervan yolları üzerindeki konumuyla tanınmıştır. Bu yüzden ekonomik faaliyetler kentin kimliği açısından büyük önem taşır. Somut olmayan miras, somut mirası tamamlar." ifadelerini kullandı.

Mısri, kale girişinde yer alan dükkanlarda Halep’e özgü ürünlerin tanıtıldığını belirterek, bu alanlarda sabun yapımı, dokuma ve el sanatları gibi kente özgü zanaatların sergilendiğini söyledi.

