Devrik lider Esad hakkında tutuklama kararı çıktı! Interpol takibi başlıyor

Suriye yargısı, ülkede yıllardır süren iç savaşın başlangıç noktası kabul edilen Dera'daki 2011 olaylarıyla bağlantılı olarak, devrik Cumhurbaşkanı Beşar Esad hakkında tutuklama emri çıkardı.

Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) açıklamalarda bulunan Yargıç Tawfiq al-Ali, "Suçlu Beşar Esad hakkında 2011'de Daraa'da yaşanan olaylarla ilgili suçlamalar nedeniyle tutuklama emri çıkarıldı" dedi.

Tutuklama emri, kasıtlı cinayet, ölüme yol açan işkence ve özgürlükten yoksun bırakma suçlamalarını kapsıyor.

Yargıç al-Ali, bu kararın Interpol üzerinden uluslararası alanda da takibini mümkün kılacağını vurguladı.

"Tutuklama emri, Daraa'daki olayların kurbanlarının ailelerinin başvurusu üzerine çıkarıldı" diyen al-Ali, olaylara dair ayrıntı vermedi.

ESAD REJİMİ 2024'TE SONA ERDİ

Mart 2011'de başlayan halk ayaklanmasının merkezlerinden biri olan Daraa, Suriye'de uzun yıllar süren çatışmaların kıvılcımını ateşleyen şehir olarak öne çıkmıştı.

Beşar Esad, yaklaşık 25 yıl süren iktidarının ardından 2024'ün sonlarında Rusya’ya kaçmış, böylece 1963’ten bu yana süren Baas Partisi yönetimi sona ermişti.

Ocak 2025'te ise Cumhurbaşkanı Ahmed el Şaraa liderliğinde kurulan geçici hükümet, ülkede sosyal uyumu teşvik etmeye, uluslararası ilişkileri geliştirmeye ve kapsamlı siyasi-ekonomik reformları hayata geçirmeye odaklandı.

ULUSLARARASI TAKİP BAŞLIYOR

Yargıç al-Ali, "Bu yargı kararı, Interpol aracılığıyla dağıtılacak ve dava uluslararası düzeyde de takip edilecek" ifadelerini kullandı. Kararın ardından Esad’a yönelik uluslararası yasal süreçlerin hız kazanması bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de (UCM) Esad hakkında benzer bir yakalama kararı hazırlığında olduğu ileri sürülmüştü.