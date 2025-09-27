Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Devrik lider Esad hakkında tutuklama kararı çıktı! Interpol takibi başlıyor

Devrik lider Esad hakkında tutuklama kararı çıktı! Interpol takibi başlıyor

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Devrik lider Esad hakkında tutuklama kararı çıktı! Interpol takibi başlıyor
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Suriye yargısı, 2011'de Deraa'da başlayan ve ülkeyi iç savaşa sürükleyen olaylarla ilgili olarak devrik Cumhurbaşkanı Beşar Esad hakkında tutuklama kararı çıkardı. Kararın uluslararası düzeyde Interpol aracılığıyla takibe alınacağı açıklandı.

Suriye yargısı, ülkede yıllardır süren iç savaşın başlangıç noktası kabul edilen Dera'daki 2011 olaylarıyla bağlantılı olarak, devrik Cumhurbaşkanı Beşar Esad hakkında tutuklama emri çıkardı.

Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) açıklamalarda bulunan Yargıç Tawfiq al-Ali, "Suçlu Beşar Esad hakkında 2011'de Daraa'da yaşanan olaylarla ilgili suçlamalar nedeniyle tutuklama emri çıkarıldı" dedi.

Tutuklama emri, kasıtlı cinayet, ölüme yol açan işkence ve özgürlükten yoksun bırakma suçlamalarını kapsıyor.

Yargıç al-Ali, bu kararın Interpol üzerinden uluslararası alanda da takibini mümkün kılacağını vurguladı.

"Tutuklama emri, Daraa'daki olayların kurbanlarının ailelerinin başvurusu üzerine çıkarıldı" diyen al-Ali, olaylara dair ayrıntı vermedi.

ESAD REJİMİ 2024'TE SONA ERDİ

Mart 2011'de başlayan halk ayaklanmasının merkezlerinden biri olan Daraa, Suriye'de uzun yıllar süren çatışmaların kıvılcımını ateşleyen şehir olarak öne çıkmıştı.

Beşar Esad, yaklaşık 25 yıl süren iktidarının ardından 2024'ün sonlarında Rusya’ya kaçmış, böylece 1963’ten bu yana süren Baas Partisi yönetimi sona ermişti.

Ocak 2025'te ise Cumhurbaşkanı Ahmed el Şaraa liderliğinde kurulan geçici hükümet, ülkede sosyal uyumu teşvik etmeye, uluslararası ilişkileri geliştirmeye ve kapsamlı siyasi-ekonomik reformları hayata geçirmeye odaklandı.

ULUSLARARASI TAKİP BAŞLIYOR

Yargıç al-Ali, "Bu yargı kararı, Interpol aracılığıyla dağıtılacak ve dava uluslararası düzeyde de takip edilecek" ifadelerini kullandı. Kararın ardından Esad’a yönelik uluslararası yasal süreçlerin hız kazanması bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de (UCM) Esad hakkında benzer bir yakalama kararı hazırlığında olduğu ileri sürülmüştü.

Kaynak: Dış Haberler

Bakan Uraloğlu: Yüzde 80-90 oy alacak hizmetleri anlatamadıkChelsea - Brighton maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Ferdi Kadıoğlu ilk 11’de!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail durdurulamıyor! Gazze ablukasını delmek için yeni gemiler yola çıktı - DünyaGazze ablukasını delmek için yeni gemiler yola çıktıKritik enerji hattı vuruldu! Karadeniz’e giden petrol borusu devre dışı - DünyaKaradeniz’e uzanan petrol borusu devre dışı kaldı!Almanya’dan Rusya’ya karşı yeni İHA planı! Orduya vur emri geliyor - DünyaOrduya vur emri geliyor!Kolombiya lideri Petro dünyaya seslendi! “Filistin için ordu kurmanın zamanı geldi!” - Dünya“Filistin için ordu kurmanın zamanı geldi!”İran, İsrail’in nükleer programını nasıl sızdırdı? - Dünyaİran, İsrail’in nükleer programını nasıl sızdırdı?Netanyahu kendini Nazilerle kıyasladı! BM konuşmasında dikkat çeken anlar - DünyaNetanyahu kendini Nazilerle kıyasladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...