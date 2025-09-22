Şara ile eski CIA direktörü Petraeus arasında samimi sohbet: Esad'ı nasıl devirdiniz?

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski Direktörü General David Petraeus'un moderatörlüğünde Concordia Zirvesi'nde gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Toplantı girişinde "Selamın Aleyküm" diyen Petraeus'a Şara da "Ehlen ve sehlen" diyerek selamladı.

"BUG Ü NK Ü NOKTAYA NASIL GELD İ N İ Z"

Zirvede Petraeus, Şara’ya geçmişe ilişkin bir soru yöneltti: “20 yıl önce Irak’taki güçlere komuta ettiğim dönemde farklı taraflardaydık. O dönemlerde ABD güçleri tarafından 5 yıl tutuklu kaldınız. Şimdi burada, Suriye’nin lideri olarak bulunuyorsunuz. Bize, El Kaide içinde bulunduğunuz o dönemi nasıl geride bırakıp bugün olduğunuz noktaya geldiğinizi anlatır mısınız?”

Şara bu soruya şöyle cevap verdi:

“Bir zamanlar çatışma içindeydik ve şimdi diyaloğa geçiyoruz. Geçmişi bugünün kurallarıyla yargılayamayız, bugünü de geçmişin kurallarıyla değerlendiremeyiz."

Şara ayrıca Suriye’nin ABD ile iş birliği yapmak istediğini vurguladı ve “ABD ile çıkarlarımız örtüşüyor” dedi.

Şara sözlerini şöyle sürdürdü: “Amerika ile çıkarlarımız örtüşüyor. Suriye için yeni bir sayfa açmalıyız. Ancak yaptırımlar sadece halkın acısını artırır. Suriye halkı, yaptırımlarla ikinci kez öldürülmemeli.” diye konuştu

"ESAD'I NASIL DEV İ RD İ N İ Z?"

Petraeus’un, “Beşar Esad rejimini sınırlı güçle nasıl devirdiğiniz” yönündeki sorusuna Şara şu ifadeyle cevap verdi: