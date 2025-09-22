Suriye Cumhurbaşkanı Şara: PYD entegrasyon konusunda tereddüt ediyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, PYD’nin entegrasyon sürecinde tereddütler yaşadığını söyledi. Cumhurbaşkanı, protokol kapsamında Kürt halklarının haklarının korunmasının söz konusu olduğunu vurguladı.

Suriye yönetimi, PYD ile yapılan anlaşmanın Kürt halklarının güvenliği ve haklarının korunmasını garanti ettiğini belirtti.

Şara, İsrail'le ilişkilerle ilgili olarak da, "İsrail'in güvenlik endişeleri ve görüşmelerde ilerleme sağladık" dedi.

Ayrıntılar birazdan...