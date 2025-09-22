Suriye Cumhurbaşkanı Şara: PYD entegrasyon konusunda tereddüt ediyor
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, PYD ile yapılan protokolün uygulanmasında gecikme yaşandığını açıkladı. PYD'nin entegrasyon konusunda tereddüt yaşadığını söyleyen Şara, anlaşmada Kürt halklarının korunmasının garanti altına alındığını belirtti.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, PYD’nin entegrasyon sürecinde tereddütler yaşadığını söyledi. Cumhurbaşkanı, protokol kapsamında Kürt halklarının haklarının korunmasının söz konusu olduğunu vurguladı.
Suriye yönetimi, PYD ile yapılan anlaşmanın Kürt halklarının güvenliği ve haklarının korunmasını garanti ettiğini belirtti.
Şara, İsrail'le ilişkilerle ilgili olarak da, "İsrail'in güvenlik endişeleri ve görüşmelerde ilerleme sağladık" dedi.
Ayrıntılar birazdan...
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Türkiye Gazetesi