Norveç'te ilk kez Alzaymır hastalığıyla bağlantılı beyin değişikliklerini tespit etmek amacıyla kan testleri kullanılmaya başlandı. Uzmanlar kan testinin, omurilik sıvısı alınmasını gerektiren önceki yöntemlere göre daha basit bir alternatif olduğunu kaydetti.

Kamu yayın kuruluşu NRK, Norveç'te Alzaymır hastalığıyla bağlantılı beyin değişikliklerini tespit etmek amacıyla kan testleri kullanılmaya başlandığını duyurdu. Bilişsel belirtiler gösteren hastalar için hastanelerde artık mevcut olan testler, Alzaymır hastalığıyla ilişkili bir proteinin seviyelerini ölçüyor.

10 BİNDEN FAZLA ÖRNEK ANALİZ EDİLDİ

Stavanger Üniversitesi Hastanesi öncülüğünde yakın zamanda yapılan bir çalışmada, 57 yaş ve üzeri kişilerden alınan 11.000'den fazla kan örneği analiz edildi. Sonuçlar, 70 yaş üstü Norveçlilerin üçte birinde Alzaymır'a bağlı beyin değişiklikleri olduğunu ve 90 yaş üstü kişilerin %60'ından fazlasının etkilendiğini gösterdi.

Norveçte hastalara umut ışığı! Alzaymır basit bir kan testiyle teşhis edilebilecek

Uzmanlar, kan testinin, omurilik sıvısı alınmasını gerektiren önceki yöntemlere göre daha basit ve daha az invaziv bir alternatif sunduğunu söyledi.

Testin genel pratisyen hekimler aracılığıyla erişilebilir hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor; bu da erken teşhis ve önleyici bakımı potansiyel olarak iyileştirebilir.

Alzaymır hastalığının ilerlemesini yavaşlatmayı amaçlayan Leqembi ve Kisunla gibi yeni ilaçların Norveç'te yakında değerlendirilmesi bekleniyor, ancak maliyet ve hastane ortamında uygulanması hâlâ zorluk teşkil ediyor.

