1 aylık suyu kaldığı açıklanan, Tekirdağ’da 204 binden fazla kişiye içme suyu sağlayan Naip Barajı'nda yeniden alarm verdi. Barajdaki su alımı geçici olarak durduruldu.

Yaklaşık 1 aydır yoğun yağış almayan Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde baraj doluluklarında görülen düşüş ‘kuraklık’ alarmı verdirmişti.

Sulama için kullanılan ve Marmaraereğlisi ilçesinde bazı mahallere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti’nde doluluk oranı ciddi oranda azalmıştı. Hayrabolu ilçesindeki Şalgamlı Göleti’nde ise su seviyesinin düşmesi sonrasında çok sayıda balık ölmüştü.

Tekirdağda Naip Barajında alarm! Su alımı geçici olarak durduruldu

SU ALIMI DURDURULDU

Tekirdağ’da kuraklık yeniden alarm verdi. Tekirdağ'da içme amaçlı kullanılan Naip Barajı'nda içme suyu tükendi. Barajdaki su alımı geçici olarak durduruldu. Artan tüketim nedeniyle barajdaki su miktarı azaldı. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Naip Barajı'nda aşırı kuraklık ve su yetersizliği nedeniyle su seviyesinin kritik eşiğin altına düştüğü ifade edildi.

ALTERNATİF HATLAR KULLANILACAK

Kentte özellikle yüksek kesimlerdeki bazı mahallelerde basınç düşüklüğü nedeniyle kısa süreli su kesintilerinin yaşandığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

TESKİ ekiplerimiz su arzını en kısa sürede stabilize etmek ve alternatif hatlar üzerinden besleme sağlamak amacıyla 7/24 esasıyla sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına suyu tasarruflu kullanmaları önemle rica olunur. Süreçle ilgili bilgilendirme tarafımızca paylaşılacaktır.

Öte yandan 24 Haziran’da Naip Barajı’nda doluluk oranının yüzde 2’ye düştüğü açıklanmıştı. Tekirdağ’ın merkez ilçesi 204 bin nüfuslu Süleymanpaşa’ya su sağlayan barajda doluluğun düşmesi sonrasında “Yağış olmazsa Süleymanpaşa ilçemizde su kesintisi yaşanabilir” uyarısı yapılmıştı.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, Naip Barajı’ndaki 1 aylık su kaldığını belirtmişti. Şişmanlar “Dünyada oldukça ciddi bir kuraklık yaşanmakta. Bu kuraklığın etkisini Tekirdağ’da da görmekteyiz. Naip Barajı’ndaki kullanılabilir su seviyesi yüzde 2 civarında. Yeraltı sularında da ciddi düşüş yaşanıyor” demişti.

ÖLÜ BALIKLAR KIYIYA VURMUŞTU

Hayrabolu ilçesindeki Şalgamlı Göleti’nde kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı su seviyesi düşmüş, onlarca ölü balık kıyıya vurmuştu.

Şalgamlı Mahallesi Muhtarı Ferdi Aktaş “Sıcaklıkların artarak devam etmesi su kaynaklarını kötü etkiliyor. Su kaynaklarımız giderek azalıyor. Gölette de su seviyesi düşünce balıklar ölmeye başladı” demişti.

