Tekirdağ’da kuraklık alarmı! Sular çekildi, çatlaklar arttı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Hayrabolu Göleti'nde su seviyesinin ciddi oranda düşmesiyle tabanda geniş alanlarda çatlaklar oluştu. Çatlaklar görenleri de tedirgin etti.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde etkili olan kuraklık, ilçenin can suyu olarak görülen Hayrabolu Göleti'nin de suyunun düşmesine neden oldu.
Su seviyesinin düşmesinin ardından göletin tabanında geniş alanlarda çatlaklar oluştu. Su seviyesindeki düşüş, vatandaşları da endişelendirdi.
“SU NEREDEYSE YARI YARIYA ÇEKİLDİ”
Göleti ilk kez bu halde gördüğünü söyleyen Hayrabolu'da yaşayan Zafer Kıranşal, şunları söyledi:
Hayatım boyunca gölette böyle bir azalma görmedim. Su neredeyse yarı yarıya çekildi. Tabanın büyük bölümü gözle görülebilir şekilde çatlamış durumda. Hem tarımsal sulama hem de balık popülasyonu ciddi zarar görecek.
Göletteki su seviyesinin düşmesinin tarımsal faaliyetleri de olumsuz etkilemesi bekleniyor.