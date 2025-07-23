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Tekirdağ'da baraj kurudu, balıkların son hali yetkilileri harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Yeşilsırt Mahallesi'ndeki barajda kuraklık nedeniyle suyun büyük oranda çekilmesiyle yüzlerce balık telef oldu. Bölge halkı yetkililere çağrı yaptı.

Kuraklığın etkisini artırdığı bölgede, Yeşilsırt Barajı çevresinde yaşayan vatandaşlar kötü koku ve çevresel kirlilikten şikâyet ederken, baraj yüzeyinde çok sayıda ölü balık görüldü.

Tekirdağ'da baraj kurudu, balıkların son hali yetkilileri harekete geçirdi - 1. Resim

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Suyun çekilmesiyle birlikte hem ekosistem zarar gördü, hem de balıkların yaşaması imkânsız hale geldi. Durumdan amatör balıkçılar da olumsuz etkilendi. Yeşilsırt Mahallesi Muhtarı Hürriyet Borucu, yetkililere çağrıda bulunarak; hem su kaynaklarının korunması hem de balık ölümlerinin önlenmesi için acil önlem alınmasını istedi.

Tekirdağ'da baraj kurudu, balıkların son hali yetkilileri harekete geçirdi - 2. Resim

İNCELEME YAPILACAK

Bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri için de büyük önem taşıyan Yeşilsırt Barajı'ndaki kuraklık, önlem alınmazsa gelecek günlerde daha büyük sorunların habercisi olacağa benziyor.

Tekirdağ'da baraj kurudu, balıkların son hali yetkilileri harekete geçirdi - 3. Resim

Yetkililerin önümüzdeki günlerde barajda inceleme yapması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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