Tüm gözler Şara'nın alnından öptüğü isme çevrilmişti! İşte Safouh Al-Barazi ve dikkat çeken hikayesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 80. oturumuna katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dün akşam Suriye diasporasıyla bir araya geldi.

HEM SARILDI HEM BAŞINDAN ÖPTÜ

Toplantı sık sık tezahüratlarla bölündü, Şara ise uzun uzun alkışlandı. Etkinliğin en dikkat çeken yanlarından biri ise Şara'nın Safouh Al-Barazi'nin başını öpüp ona sarılması oldu.

ABD'YE KAÇARAK CANINI KURTARMIŞTI

1973'ten beri sürgünde olan, Suriye'ye girmesi yasaklanan Barazi'nin kimliği ise merak konusu oldu. Şara'nın vefa gösterdiği ismin, Hafız Esad döneminde tutuklanmadan hemen önce ABD'ye kaçtığı biliniyor. ABD'de Suriyelilerin diaspora ruhunu yükselten isim, 1973'ten bu yana memleketi Suriye'ye hasret... Tüm gücünü ABD'den dünyaya Suriye halkının sesini duyurmaya adamış.

BAYRAK KAMPANYASI YANKI UYANDIRMIŞTI

Hamalı önemli bir ailenin üyesi olan Safouh Al Barazi, Baas öncesi Suriye bayrağının birkaç değişiklikle benimsenmesini savunan bir kampanya başlatmıştı. Kampanyası; Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası alanda Suriye toplulukları arasında ivme kazanarak, 2011'de başlayan iç ayaklanma sırasında bayrağın Suriye muhalefetinin bir sembolü olarak yeniden canlanmasına katkıda bulunmuştu.