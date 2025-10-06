Norveç'te havalimanı felç oldu! Aynı anda 5 drone görüldü, uçuşlar iptal edildi

Norveç’in başkenti Oslo’daki Gardermoen Havalimanı’nda sabaha karşı yaşanan olay, hava trafiğini adeta felç etti. Havalimanı çevresinde drone görüldüğüne dair yapılan ihbarlar, iniş yapan uçakları etkiledi ve seferlerde büyük aksamalar yaşandı.

PİLOT, AYNI ANDA BİRDEN FAZLA DRONE GÖRDÜ

Haber ajansı NTB'nin aktardığına göre, Norwegian Air’e ait bir uçağın pilotu gece yarısı inişe geçtiği sırada gökyüzünde üç ila beş adet drone gördüğünü duyurdu.

UÇUŞLAR ERTELENDİ, BAZILARI BAŞKA HAVALİMANLARINA YÖNLENDİRİLDİ

İhbarın hemen ardından Oslo Havalimanı’nda inişler geçici olarak durduruldu. Olay sırasında havada olan bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirilirken, bazı seferler de ertelendi. Yolcular saatlerce beklemek zorunda kaldı.

DRONE PANİĞİ KISA SÜRDÜ, OPERASYONLAR YENİDEN BAŞLADI

NTB, yapılan kontroller sonucunda drone varlığının doğrulanamadığını, ancak yaşanan gelişmenin havalimanı operasyonlarını ciddi şekilde aksattığını duyurdu. Sabah saatlerinde iniş ve kalkışlar yeniden başlatıldı.

Diğer yandan Türkiye’nin AWACS ve F-16 katkısı, İtalya, İsveç ve Polonya’nın ek tedbirleriyle birleşirken, NATO Savunma Bakanları Rusya gündemiyle toplanacak.