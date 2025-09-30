NATO, ihlalleri görüşecek! Rus drone'ları Brüksel'de masada

Yeşim Eraslan ANKARA - Türkiye’nin AWACS ve F-16 katkısı, İtalya, İsveç ve Polonya’nın ek tedbirleriyle birleşirken, NATO Savunma Bakanları Rusya gündemiyle toplanacak.

BAKAN GÜLER DE KATILACAK

NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanları Ekim ayında Brüksel’de Rusya’nın Baltık ülkelerine yönelik ihlallerinin ele alacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin başkanlık edeceği toplantıya Türkiye’den de Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler katılacak.

Rus drone’larının Polonya, Romanya, Danimarka ve Norveç’te görülmesi ile Rus savaş uçaklarının Estonya hava sahasına girmesinin ardından NATO’da kırmızı alarm verildi. İttifakın doğu kanadındaki Rusya’ya ait İHA’lar NATO Genel Sekreteri Rutte’ye, Doğu Nöbetçisi programını başlatmasına neden oldu.

NATO'NUN GÜCÜNE EK DESTEK

Bu kapsamında dört ülkeden ek savaş uçağı ve bir fırkateyn katkısı yapılacak. NATO Müttefik Harekât Komutanlığı ise Müttefik Dönüşüm Komutanlığı ile yakın çalışarak, drone’ları tespit, takip ve imha etmeye yönelik sensörler ve silahlar gibi yeni teknolojileri hızla deneyip ittifak genelinde sahaya sürecek.