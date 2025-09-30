Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
NATO, ihlalleri görüşecek! Rus drone'ları Brüksel'de masada

NATO, ihlalleri görüşecek! Rus drone'ları Brüksel'de masada

Rus savaş uçaklarının ve insansız hava araçlarının Avrupa hava sahasında artan ihlalleri üzerine NATO ülkeleri savunmayı sıkılaştırıyor.

Yeşim Eraslan ANKARA - Türkiye’nin AWACS ve F-16 katkısı, İtalya, İsveç ve Polonya’nın ek tedbirleriyle birleşirken, NATO Savunma Bakanları Rusya gündemiyle toplanacak.

BAKAN GÜLER DE KATILACAK 

NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanları Ekim ayında Brüksel’de Rusya’nın Baltık ülkelerine yönelik ihlallerinin ele alacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin başkanlık edeceği toplantıya Türkiye’den de Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler katılacak.

NATO, ihlalleri görüşecek! Rus drone'ları Brüksel'de masada - 1. Resim

Rus drone’larının Polonya, Romanya, Danimarka ve Norveç’te görülmesi ile Rus savaş uçaklarının Estonya hava sahasına girmesinin ardından NATO’da kırmızı alarm verildi. İttifakın doğu kanadındaki Rusya’ya ait İHA’lar NATO Genel Sekreteri Rutte’ye, Doğu Nöbetçisi programını başlatmasına neden oldu.

NATO'NUN GÜCÜNE EK DESTEK 

Bu kapsamında dört ülkeden ek savaş uçağı ve bir fırkateyn katkısı yapılacak. NATO Müttefik Harekât Komutanlığı ise Müttefik Dönüşüm Komutanlığı ile yakın çalışarak, drone’ları tespit, takip ve imha etmeye yönelik sensörler ve silahlar gibi yeni teknolojileri hızla deneyip ittifak genelinde sahaya sürecek.

