Güney Asya'da sel ve heyelan faciası devam ediyor: Can kaybı gittikçe artıyor!

Güney Asya'da sel ve heyelan faciası devam ediyor: Can kaybı gittikçe artıyor!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde etkisini arttıran şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda şu ana kadar 68 kişi hayatını kaybetti. Yolların hasar gördüğü, ev ve köprülerin sular altında kaldığı sağanağın, önümüzdeki günlerde de şiddetini sürdüreceği bildirildi.

Hindistan Batı Bengal eyaleti ile Nepal’de hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 68 kişi hayatını kaybetti.

Güney Asya'da sel ve heyelan faciası: Can kaybı gittikçe artıyor! - 1. Resim

Hindistan ve Nepal’de hafta sonundan bu yana şiddetli yağışlar etkili oldu. Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Darjeeling şehrinde yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 18 kişi hayatını kaybetti. Evlerin ve köprülerin sulara kapıldığı felakette, yollar da büyük hasar gördü.

ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI 

Eyalet yetkilileri, hala birçok kişinin kayıp olduğunu belirterek, yardım ve onarım çalışmalarının başladığını aktardı.
Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee yaptığı açıklamada, "İki demir köprü çöktü, birçok yol hasar gördü ve sular altında kaldı, tarım arazileri tamamen suya gömüldü" dedi. Banerjee, Çay bitkisinin yetiştiği Darjeeling, Jalpaiguri ve Alipurduar şehileri ile Kalimpong kasabasının yağışlardan etkilenen bölgeler arasında olduğunu ifade etti.

Güney Asya'da sel ve heyelan faciası: Can kaybı gittikçe artıyor! - 2. Resim

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK 

Eyalet başkenti Kalküta’da Bölgesel Hava Durumu Müdürü H. R. Biswas ise hafta sonu yağan "aşırı şiddetli" yağışların devam edeceğini ve Darjeeling şehrinde daha fazla sağanak yağış beklendiğini söyledi.

Güney Asya'da sel ve heyelan faciası: Can kaybı gittikçe artıyor! - 3. Resim

NEPAL'DE 37 KİŞİ TOPRAK ALTINDA KALDI

Hindistan ile sınır komşusu olan Nepal’de de sel ve toprak kaymalarında 50 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 37’sinin Hindistan sınırındaki doğu bölgesi Ilam’da ayrı ayrı meydana gelen toprak kaymalarında hayatını kaybettiği öğrenildi.

