Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Sel, heyelan, yıldırım düşmesi! Nepal'de onlarca kişi hayatını kaybetti

Sel, heyelan, yıldırım düşmesi! Nepal'de onlarca kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sel, Heyelan, Yıldırım, Doğal Afet, Nepal, Can Kaybı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nepal'de, şiddetli yağışların sebep olduğu sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybetti, 12 kişi kayboldu. 4-6 Ekim'de ülkenin doğu ve orta kesimleri için "şiddetli yağış uyarısı" vererek, bu tarihleri ulusal tatil ilan etmişti.

Nepal'de etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin çeşitli bölgelerinde afetlere yol açtı.

Yetkililer, şiddetli yağışların sebep olduğu sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Sel, heyelan, yıldırım düşmesi! Nepal'de onlarca kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

DOĞAL AFETLER NEPAL'İ VURDU

Yoğun yağış nedeniyle ülkedeki iç hat uçuşlarının durdurulduğunu kaydeden yetkililer, başkent Katmandu'yu diğer bölgelere bağlayan ana yolların bir kısmının da heyelan tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Sel, heyelan, yıldırım düşmesi! Nepal'de onlarca kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

ULUSAL TATİL İLAN EDİLDİ

Nepal hükümeti, 4-6 Ekim'de ülkenin doğu ve orta kesimleri için "şiddetli yağış uyarısı" vererek, bu tarihleri ulusal tatil ilan etmişti.

Güney Asya'da özellikle haziran ile eylül arasında etkili olan muson yağışları, Nepal'de her yıl sellere, ciddi altyapı hasarına ve can kayıplarına yol açıyor.

Sel, heyelan, yıldırım düşmesi! Nepal'de onlarca kişi hayatını kaybetti - 3. Resim

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Sokak ortasında meydan dayağı kameradaEyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
New York metrosunda facia! 2 genç kız feci şekilde hayatını kaybetti - DünyaNew York metrosunda facia! 2 kişi feci şekilde öldüSuriye, Esad sonrası ilk seçime hazırlanıyor! Halk doğrudan oy kullanabilecek mi? - DünyaSuriye, Esad sonrası ilk seçime hazırlanıyor!Endonezya'da Tiktok erişime açıldı! Hükümetin talebi yerine getirildi - DünyaEndonezya'da Tiktok erişime açıldı!Avrupa semalarında savaş uçakları! Rusya, kışa yaklaşırken Ukrayna'nın gaz altyapısını vurdu - DünyaRusya, kışa yaklaşırken Ukrayna'nın gaz altyapısını vurduBu da İsrail'in Gazze planı! Müzakere masasında barış, sahada 3 bölgede askeri işgal - Dünyaİsrail, Gazze'de 3 noktada asker tutacak!Aktivistler yaşadıkları dehşeti anlattı: Çıplak arama yapıp su bile vermediler - Dünya"Çıplak arama yapıp su bile vermediler"
Sonraki Haber Yükleniyor...