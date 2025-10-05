Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Nihat Kahveci'den çarpıcı Osimhen sözleri! "Bilmiyorum ne sıkıntı var..."

Nihat Kahveci'den çarpıcı Osimhen sözleri! "Bilmiyorum ne sıkıntı var..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Derbi, Galatasaray, Beşiktaş, Nihat Kahveci, Victor Osimhen, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 8'inci haftasında karşı karşıya gelen ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, 1-1'lik maç sonucu nedeniyle puanları paylaştı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Nihat Kahveci, Osimhen hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Büyük bölümü 10 kişi oynanan karşılaşma, 1-1 beraberlikle sona erdi. Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, derbinin ardından kritik açıklamalarda bulundu.

"İLK DEFA MAÇA ÇIKAN FUTBOLCU GİBİYDİ"

Kontraspor YouTube kanalına konuşan Kahveci, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün performanslarını eleştirdi. Kahveci, "Galatasaray topa sahip oldu ama hiçbir şey üretmedi. Barış Alper Yılmaz enteresan bir şekilde sanki ilk defa maça çıkan futbolcu gibiydi. Enteresan şutları ıskaladı, kötü şutlar attı. İşin içinde yoktu, Yunus Akgün yoktu" dedi.

"OSIMHEN'DE BİLMİYORUM NE SIKINTI VAR"

Victor Osimhen için dikkat çeken ifadeler kullanan Nihat Kahveci, "Osimhen'de bilmiyorum ne sıkıntı var, çok agresif sahanın içinde. Yine bugün çok koştu, mücadele etti. Emirhan'a doğru bir ayak savurma var, ben tekrarını niye göremiyorum! Kırmızı kart olabilecek bir pozisyon o. Eğer bu sağ ayağı salladı, bilerek vurduysa VAR çağırsa kırmızı verebilir. Sonrasında boğazlama var karşılıklı. Bak sarı kesin ama şu tekrarını izleyelim ya" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ SINIFTA KALDI"

Beşiktaş'ın topla oynama konusunda sınıfta kaldığını söyleyen Kahveci, "Yunus Akgün'ü bir daha böyle bulamazsın, Barış Alper'i bu kadar kötü belki göremezsin, Osimhen mücadele ediyor ama onu iyi tutmuşsun, böyle bir Galatasaray'ı bulmuşsun topu onlara veriyorsun. Sen topla oynayacaksın ki pozisyonlar üret. İşin bu tarafında Beşiktaş sınıfta kaldı" şeklinde konuştu.

İKİ FUTBOLCUYA ÖVGÜ

Galatasaray'da 2 ismin performansını öven Nihat Kahveci, "İlkay Gündoğan bence Torreira ile beraber Galatasaray'ın en iyi oyuncusuydu. Singo sakatlandı, Davinson kırmızı kart gördü bence karlı 1 puan aldı Galatasaray bugün. Çok mutsuz değildirler" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Hayatı ve kariyeri gündemdeAnkara'dan ölüm getirmiş... Yazar Hanzade Özerten Urul hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş büyük fırsatı harcadı | Spor yazarları derbi için ne dedi? - Spor"Beşiktaş büyük fırsatı harcadı"Şampiyonluk yine ekipmansız geldi! Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazandı - SporŞampiyonluk yine ekipmansız geldi!İkisi de kazanmayı hak etmedi - Sporİkisi de kazanmayı hak etmediFenerbahçe, Samsunspor'a karşı sistem değiştiriyor: Tedesco'dan sürpriz hamle - SporFenerbahçe sistem değiştiriyor: Tedesco'dan sürpriz hamleGalatasaray'dan hakem tepkisi: Arda Kardeşler benzetmesi - SporGalatasaray'dan hakem tepkisi: Arda Kardeşler benzetmesiArda Güler'in ödül aldığı maçta Real Madrid zirveye yükseldi - SporArda Güler'in ödül aldığı maçta Real Madrid zirveye yükseldi
Sonraki Haber Yükleniyor...