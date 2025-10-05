Nihat Kahveci'den çarpıcı Osimhen sözleri! "Bilmiyorum ne sıkıntı var..."

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Büyük bölümü 10 kişi oynanan karşılaşma, 1-1 beraberlikle sona erdi. Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, derbinin ardından kritik açıklamalarda bulundu.

"İLK DEFA MAÇA ÇIKAN FUTBOLCU GİBİYDİ"

Kontraspor YouTube kanalına konuşan Kahveci, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün performanslarını eleştirdi. Kahveci, "Galatasaray topa sahip oldu ama hiçbir şey üretmedi. Barış Alper Yılmaz enteresan bir şekilde sanki ilk defa maça çıkan futbolcu gibiydi. Enteresan şutları ıskaladı, kötü şutlar attı. İşin içinde yoktu, Yunus Akgün yoktu" dedi.

"OSIMHEN'DE BİLMİYORUM NE SIKINTI VAR"

Victor Osimhen için dikkat çeken ifadeler kullanan Nihat Kahveci, "Osimhen'de bilmiyorum ne sıkıntı var, çok agresif sahanın içinde. Yine bugün çok koştu, mücadele etti. Emirhan'a doğru bir ayak savurma var, ben tekrarını niye göremiyorum! Kırmızı kart olabilecek bir pozisyon o. Eğer bu sağ ayağı salladı, bilerek vurduysa VAR çağırsa kırmızı verebilir. Sonrasında boğazlama var karşılıklı. Bak sarı kesin ama şu tekrarını izleyelim ya" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ SINIFTA KALDI"

Beşiktaş'ın topla oynama konusunda sınıfta kaldığını söyleyen Kahveci, "Yunus Akgün'ü bir daha böyle bulamazsın, Barış Alper'i bu kadar kötü belki göremezsin, Osimhen mücadele ediyor ama onu iyi tutmuşsun, böyle bir Galatasaray'ı bulmuşsun topu onlara veriyorsun. Sen topla oynayacaksın ki pozisyonlar üret. İşin bu tarafında Beşiktaş sınıfta kaldı" şeklinde konuştu.

İKİ FUTBOLCUYA ÖVGÜ

Galatasaray'da 2 ismin performansını öven Nihat Kahveci, "İlkay Gündoğan bence Torreira ile beraber Galatasaray'ın en iyi oyuncusuydu. Singo sakatlandı, Davinson kırmızı kart gördü bence karlı 1 puan aldı Galatasaray bugün. Çok mutsuz değildirler" sözlerini sarf etti.