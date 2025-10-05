Beşiktaş büyük fırsatı harcadı | Spor yazarları derbi için ne dedi?

Süper Lig'in 8'inci haftası nefesleri kesen bir derbiye ev sahipliği yaptı. Lider Galatasaray, evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırladı. Siyah-beyazlılar 12'nci dakikada Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekip ise 55'inci dakikada İlkay Gündoğan ile skoru eşitledi.

Maçın kalan bölümünde eşitlik bozulmazken, maçın 1-1 sona ermesi ile puanlar paylaşıldı. Spor yazarları, geceye damga vuran kritik derbiyi köşelerinde değerlendirdi.

TAM BERABERLİK MAÇI

G.Saray, ilk puan kaybını tarihî rakiplerinden biri olan Beşiktaş’a kaptırdı. Hem de 50 bine yakın seyircisi önünde. Şunu bir kere daha vurgulamak isterim; hocalarımızın yaptığı değişikliklere pek akıl sır erdiremiyorum. Barış Alper gibi yıpratıcı bir oyuncunun kenara çekilmesi benim aklıma yatmıyor. Tabii ki Beşiktaş’ta da Emirhan çıkıp neden Udokhai oyuna girer, anlamıyorum... (Kemal Belgin - Türkiye Gazetesi)

BÜYÜK FIRSATI HARCADI

Sergen Hoca skoru yeterli görmedi, daha arzulu şekilde ikinci golü aradı Beşiktaş. Bir uzun topta Rafa Silva, kaleci Uğurcan ile karşı karşıyayken arkasındaki Davinson Sanchez’in müdahalesiyle kendini yerde buldu.

Maçın hakemi Yasin Kol, bariz gol şansı gerekçesiyle tereddütsüz kırmızıyı gösterdi. Okan Hoca, hücum düşüncesinden de vazgeçmedi. O da ne? Büyük hata!

Beşiktaş’ta Ndidi hücuma çıkarken Torreira’ya topu kaptırdı ve İlkay Gündoğan eşitliği sağladı. Rafa Silva ile Beşiktaş bir şans daha yakalasa da değerlendiremedi ve öne geçtiği maçta bir puana razı olarak büyük bir fırsatı harcadı. (Hasan Sarıçiçek - Türkiye Gazetesi)

OKAN BURUK DENGELEDİ

Liverpool yorgunu olan ve bir kişi eksik kalan Galatasaraylı oyuncular, bu şartlarda bir puanın iyi olduğunu düşünerek geriye çekildi. Sergen Yalçın eksik kalan rakibi karşısında çözüm üretmekte yetersiz kaldı. Cerny için şartlar harikaydı ama oyundan çıkarıldı. Cengiz’i kullanmak için Cerny’yi çıkarmak şart değildi. Okan Buruk ise saha içi ve kenar değişiklikleriyle neredeyse oyunu dengeledi. Yasin Kol ise buraların hakemi olmadığını hemen her kararı, jest ve mimikleriyle yine ispatladı. (Murad Tamer - Türkiye Gazetesi)

ÜZÜLMESİ GEREKEN TARAF BEŞİKTAŞ OLDU

Maç başlamadan önce skoru 1-1'e bağlasan deplasmanda Beşiktaş için iyi sonuç diyebilirdik. Ancak maçın hikâyesi öyle bir gelişti ki üzülmesi gereken taraf Beşiktaş oldu. Liverpool zaferinin mutluluğu ve yorgunluğu etkisindeki Galatasaray'da Okan Buruk, aynı 11'le başlayarak 'Ben yorgun değilim' meydan okuması yaptı. Ancak Beşiktaş'ın dinamik başlangıcı ve Abraham'la erken golü, oyunu Beşiktaş lehine çevirdi. Sanchez'in kırmızı kartla atılıp Galatasaray'ın 10 kişi kalması, Beşiktaş'a tarihi fırsat kapısını açtı. Ancak Sergen Yalçın eksik ve yorgun Aslan'ın üzerine gitmek yerine kontrollü oyunu tercih etti. Aradığı kontratak fırsatını Rafa ile bulsa da 2-0'ı yakalayamadı. (Fatih Doğan - Sabah Gazetesi)

NEREDE ORKUN, NE YAPIYOR?

Derbi maçlarında hiçbir zaman kazanan önceden belli olmaz. Bu klasik cümledir ama bu tip maçlarda belli şeyleri yapıp, belli şeyleri yapmayacaksın. Galatasaray öyle ya da böyle, yorgun da olsa eksik de olsa çok tehlikeli bir takım. Ceza sahasına yakın yerde riskli oynar, kalecin de takım arkadaşına öyle pas atarsa golü yersin. Beşiktaş takımı kadro olarak iyi değil. Böyle bir Galatasaray’ı yakalamışsın, üç gün önce sarı- kırmızılıların Liverpool’a yaptığı gibi onu bozacaksın. Galatasaray, Liverpool’u önce bozdu sonra yendi. Senin eline fırsat geldi. Golü attın, rakip on kişi kaldı, zaten yorgun ve bundan faydalanamadın. Demek ki iyi takım değilsin. Orkun diye bir oyuncu aldı Beşiktaş. Uçak kaldırdı, stadyumu doldurdu. Nerede Orkun ne yapıyor? Maç mı kazandırıyor Beşiktaş’a? Rafa ne yaparsa yine o oluyor. Ona da çok güzel fırsat geldi, atamadı. (Erman Toroğlu - Sözcü)

BEŞİKTAŞ ÇOK GARANTİCİ OYNADI

Enerji çok da tükenmeden ev sahibinin ön alan baskısına devam edeceğini düşünen Sergen Yalçın'ın 'geriden pasla çıkın' direktifi verip vermediği bilinmez ama Galatasaray o baskının ödülünü İlkay'ın golüyle aldı. Okan Buruk ikinci yarıya vasat oynayan Yunus'un yerine Leroy Sane ile başlayabilirdi. Hiç düşünmedi. İlkay çıkana kadar takımı ayakta tutan isimdi. Beşiktaş 1-1 sonrası set hücumlarında atak bitirememenin ve yakalanmanın tedirginliğiyle çok garantici oynadı. Dikine pası denemediler. Liverpool maçının yoğun temposundan sonra 63 dakika ezeli rakibine karşı 10 kişi oynayıp kaybetmemek de mühimdir. (Bülent Timurlenk - Sabah Gazetesi)

SERGEN YALÇIN'IN ÇOK ZAMANA İHTİYACI VAR

Beşiktaş'ın set oyunu zayıf, o yüzden üretemediler. Çok net gol pozisyonu gündeme geldi. Onu da Rafa gibi kaliteli bir isim boş kale varken havaya dikti. Sonuçta puanlar paylaşıldı. Torreira'yı hakikaten ayrı incelemek lazım. Sakatlanıyor, adalesi çekiyor, devam ediyor. Hafta içi yorgunluğuna rağmen yine her yere bastı. Bir de üstelik hücum presle kaptığı topla beraberlik golünü getirdi. Lemina da çok iyi stoper görevi yaptı. G.Saray'ın, Liverpool maçı yorgunluğunun üstüne yenik durumdayken 10 kişi kalmasına rağmen aldığı bu puan altındır. Cerny iyi futbolcu ama fizik gücü yetersiz. Toure, varlık gösteremedi. Sergen Yalçın'ın çok zamana ihtiyacı var. (Ömer Üründül - Sabah Gazetesi)