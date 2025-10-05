Galatasaray'dan hakem tepkisi: Arda Kardeşler benzetmesi

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan Galatasaray'dan derbinin hakemi Yasin Kol'a tepki geldi.

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kol Kola Kardeşler" ifadesi kullanıldı.

"ARDA KARDEŞLER'LE AYNI"

Trabzonpor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta Arda Kardeşler, bordo-mavililerin hızlı hücuma başladığı sırada düdük çalmış ve oyunu durdurmuştu. Galatasaray yaptığı paylaşımla Yasin Kol'un kararının, Arda Kardeşler'in kararıyla aynı olduğuna dikkat çekti.

İlgili Haber Okan Buruk'tan derbi sonrası büyük tepki: Tam bir fiyasko

15 GÜNLÜK CEZA

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor maçının ardından hakem Arda Kardeşler'e canlı yayında ağır şekilde tepki göstermişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ise Arda Kardeşler'e 15 gün ceza vermişti.