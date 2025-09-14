Protestolar katliama döndü: 72 ölü, yüzlerce yaralı var! Nepal’de sular durulmuyor

Nepal'de yolsuzluk karşıtı protestolar sırasında yaşanan şiddetli çatışmalarda ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Hükümet yetkilileri, gösterilerde en az 72 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin ise yaralandığını açıkladı.

GEÇİCİ HÜKÜMETİN İLK AÇIKLAMASI: 191 YARALI HASTANEDE

Nepal hükümetinin baş sekreteri Eaknarayan Aryal, yaptığı basın açıklamasında, “72 kişi öldü, 191 kişi tedavi altında” ifadesini kullandı. Açıklama, yeni geçici hükümetin göreve başlamasının hemen ardından geldi.

KATMANDU'DA GERİLİM YÜKSEK

Başkent Katmandu başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde yolsuzluk karşıtı gösteriler devam ederken, güvenlik güçlerinin müdahalesi protestoları daha da alevlendirdi. Yerel medya kaynakları, birçok bölgede yolların kapatıldığını, kamu binalarının ateşe verildiğini bildiriyor.

Şiddet olaylarının artması, bölgedeki insan hakları kuruluşlarını ve uluslararası gözlemcileri harekete geçirdi. Protestolara ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme için henüz bağımsız bir rapor yayımlanmadı.

NELER OLDU?

Nepal'de sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestoların ardından cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti.

Yatışmayan gösteriler, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento binası, yüksek mahkeme binası ve Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı.

Nepal Başbakanlık Ofisinden 9 Eylül'de yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği bildirilmişti.

Diğer yandan, hapishane tesislerine baskın düzenleyen protestocuların idari binaları ateşe vermesi ve geçişleri açık bırakması sonucu ülke genelinde 25'ten fazla hapishaneden 15 bini aşkın mahkum firar etmişti.