'Yüzyılın Kasabı' 5 günde 1000 kişiyi katletti: Sudan'da katliamın kanlı ismi yakalandı

Sudan ordusunun kalesi konumunda bulunan Faşir'in HDK tarafından ele geçirilmesinin ardından kentte sivil halka yönelik adeta bir soykırım başlatıldı. Dünyanın en büyük insani krizine biri olan çatışmalar sebebiyle şu ana kadar en az 2000 kişi katledilirken, kadın ve çocukların da esir alındığı bildiriliyor.

‘YÜZYILIN KASABI’ YAKALANDI

Ülkede gerçekleşen kanlı çatışmaların başrolünde olan ‘Yüzyılın Kasabı’ lakabıyla tanınan Fatih Abdullah İdris yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından Ebu Lulu'ya ilişkin dehşete düşüren bilgiler de ortaya çıktı. Dailymail’in haberine göre, sosyal medya hesabı TikTok üzerinden paylaşılan bir videoda Ebu Lulu’nun El Faşir kentinde 1000'den fazla kişiyi öldürdüğünü söylediği ortaya çıktı.

'Yüzyılın Kasabı', başka bir videoda ise üç adamın hayatları için yalvarmasıyla alay ederken görüldü.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Dünyanın en büyük insani krizine neden olan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu. Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken HDK, ülkenin batısına yöneldi.

HDK, 26 Ekim'de Faşir'deki orduya bağlı 6. Piyade Tümeni'ni aldığını iddia etmişti. Sudan Doktorlar Ağından yapılan açıklamada, "HDK, dün akşam Kuzey Darfur'un merkezi Faşir kentinde vahşi bir katliam gerçekleştirdi." ifadesi kullanılmıştı. Açıklamada, söz konusu güçlerin "silahsız sivilleri öldürerek etnik temizlik suçu işlediği" öne sürülmüştü.

Ağın sahadaki ekiplerinden gelen bilgilere göre, bölgede tam bir güvenlik kaosu yaşandığı için etkilenen alanlara ulaşmanın son derece zor olduğu ve "ölü sayısının onlarca kişiyi aştığı" ifade edilmişti.