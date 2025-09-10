Nepal’de protestocular TV binası ve hapishaneyi bastı! Çalışanlar camdan atlayarak kurtuldu

Nepal, Z kuşağının öfkesini sokağa taşıdığı eylemlerle sarsıldı. Sosyal medya yasakları ve yolsuzluk iddialarına karşı başlatılan kitlesel protestolarda tansiyon hızla yükseldi.

Başkent Katmandu’da hükümet yanlısı Kantipur TV binası protestocular tarafından ateşe verildi. Bazı çalışanların camdan atlayarak kurtulduğu olayda can kaybı yaşanmadı.

BAŞKENTTE İSYAN: 19 ÖLÜ, 500 YARALI

Nepal’de sosyal medya yasağına karşı başlayan protestolar kısa sürede ülke çapına yayıldı. İki gün süren olaylarda 19 kişi hayatını kaybetti, en az 500 kişi yaralandı.

Gençlerin önderliğinde ilerleyen gösterilerde sosyal medyaya getirilen kısıtlamalar, yolsuzluk iddiaları ve hükümetin şeffaf olmaması protesto edildi. Göstericiler, "ifade özgürlüğünü bastıran uygulamaların kabul edilemez olduğunu" belirtti.

KANTİPUR MEDYA GRUBU'NA SALDIRI

Z kuşağının liderliğini yaptığı öfkeli kalabalık, Nepal’in en büyük medya grubu olan Kantipur TV’nin genel merkezini hedef aldı. Protestocular binayı ateşe verdi, içerideki çalışanlar binadan tahliye edildi. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. The Kathmandu Post ve Radio Kantipur gibi medya organlarını da bünyesinde barındıran grup, saldırı sonrası yayınlarını durdurdu.

BAŞBAKAN OLİ İSTİFA ETTİ

Nepal Başbakanı K.P. Sharma Oli, yaşanan şiddet olayları sonrası istifa etti. İstifa, hükümetin dört bakanının görevlerinden ayrılmasının hemen ardından geldi. Başbakanlık kaynakları, Oli’nin krizi sona erdirmek için tüm taraflarla görüşeceğini belirtmişti

SOSYAL MEDYA YASAĞI FİTİLİ ATEŞLEDİ

Nepal hükümeti, Facebook, Instagram, YouTube ve WhatsApp dahil olmak üzere 26 sosyal medya platformuna erişimi yasakladı.

Gerekçe olarak "vergi kaybı" ve "siber güvenlik tehditleri" öne sürüldü. Ancak halk bu kararı, "ifade özgürlüğüne açık bir saldırı" olarak değerlendirdi.

ORDU SOKAĞA İNDİ, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI

Ordu, Katmandu başta olmak üzere çok sayıda kentte kontrolü ele aldı. Akşam 5’e kadar geçerli olan yasaklar, Perşembe gününe kadar uzatıldı. Protestoculara, ordu hoparlörlerinden yapılan anonslarla "sakin kalmaları" ve "vandalizmden kaçınmaları" çağrısı yapıldı.

HAPİSHANE BASILDI

Göstericiler, Salı günü Nakkhu Hapishanesi’ni kuşatarak, yolsuzlukla suçlanan Rastriya Swatantra Partisi lideri Rabi Lamichhane’nin serbest bırakılmasını sağladı.