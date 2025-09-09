Nepal ateş çemberinde: Bakan sürüklenirken, başbakanın eşi katledildi!

Nepal’de hükümet karşıtı protestolar kontrolden çıktı. Başbakan KP Sharma Oli’nin istifasının ardından, öfkeli kalabalık başkent Katmandu’daki parlamento ve yüksek mahkeme binalarını ateşe verdi.

Katmandu’nun Dallu bölgesinde eski Başbakan Jhalanath Khanal’ın eşi Rajyalaxmi Chitrakar, protestocuların ateşe verdiği evinde mahsur kaldı ve yanarak hayatını kaybetti.

Chitrakar kaldırıldığı Kirtipur Yanık Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BAŞBAKAN OLİ İSTİFA ETTİ

Protestolar, hükümetin sosyal medya platformlarına getirdiği yasağa tepki olarak başlamış, kısa sürede yolsuzluk suçlamalarıyla birleşerek ülke geneline yayılmıştı. Polis müdahalesinde 20’den fazla kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Artan şiddet olaylarının ardından Başbakan Khadga Prasad Oli, güvenlik gerekçesiyle ordu desteğiyle tahliye edildi ve istifasını açıkladı.

ÜST DÜZEY İSİMLER HEDEFTE

Göstericiler yalnızca parlamento binasını değil, birçok üst düzey siyasetçinin evini de ateşe verdi.

Maliye Bakanı Bishnu Prasad Paudel kalabalıklar tarafından linç edilmek istendi; sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bakanın sokak ortasında acımasızca dövüldüğü görüldü.

KRİZ DERİNLEŞİYOR

Katmandu’daki havaalanı kapatıldı, bakanlar ordu helikopterleriyle tahliye edildi. Uçuşların durdurulmasının ardından Air India, IndiGo ve Nepal Airlines Delhi-Katmandu seferlerini iptal etti.

Protestoların liderliğini üstlenen Gen Z gençliği, hükümeti yolsuzlukla ve “Nepo Kids” olarak adlandırılan siyasetçi çocuklarının ayrıcalıklarıyla suçluyor. Öfkenin giderek büyümesi, ülkeyi tam bir kaosa sürükledi.

Komşu Hindistan, vatandaşlarına Nepal’e seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulundu. Bölgedeki ülkeler, istikrarsızlığın sınır ötesi güvenlik sorunlarına yol açabileceği konusunda alarmda.