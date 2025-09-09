Nepal’de protestolar kontrolden çıktı: Başbakanlık Sarayları ateşe verildi! Başbakan istifa etti

Nepal’de Z kuşağının öncülük ettiği protestolar, hükümetin sosyal medya yasağını kaldırmasına rağmen ikinci gününde şiddetlenerek devam ediyor.

Pazartesi günü 20 kişinin hayatını kaybettiği, 250’den fazla kişinin yaralandığı olayların ardından Başkan Ram Chandra Paudel ve Başbakan KP Sharma Oli’nin konutları protestocular tarafından ateşe verildi.

İlgili Haber Nepal’de sosyal medya yasağı kanlı bitti: 16 ölü, yüzlerce yaralı var

BAŞBAKAN KP SHARMA OLİ İSTİFA ETTİ

Nepal’de tansiyon yükselirken Başbakan KP Sharma Oli, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa kararı, Nepal Ordu Komutanı General Ashok Raj Sigdel’in "ülkenin istikrarı için görevi bırak" çağrısının ardından geldi.

Ordudan yapılan açıklamada, General Sigdel’in Başbakan Oli’ye "istifa et" çağrısında bulunduğu ve ordunun gerekirse ülke genelindeki kontrolü devralabileceğini bildirdiği kaydedildi. Oli’nin, güvenli tahliye için askeri yardım talep ettiği öğrenildi.

HÜKÜMET TAHLİYE EDİLİYOR: HAVAALANI KAPATILDI

Başkent Katmandu’daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı. En az 300 asker havaalanına sevk edilirken, bakanlar ve üst düzey yetkililer ordu helikopterleriyle tahliye ediliyor.

Olayların merkezindeki Başbakan Oli’nin konutuna yönelik de tahliye planı hazırlandı. Ordu helikopterleri, protestoların yoğunlaştığı bölgelerde aktif görev yapıyor.

HİLTON OTELİ DE ATEŞE VERİLDİ

Katmandu’da iktidar partisine ait olduğu belirtilen Hilton oteli, göstericiler tarafından yakıldı. Otelin hükümete yakın isimlerden birine ait olduğu belirtilirken, otelin tamamen tahrip olduğu aktarıldı.

KOMÜNİST PARTİ BİNASINA BASKIN

Protestocular, Komünist Parti genel merkezine baskın düzenledi ve partinin simgesi olan orak ve çekiç bayrağını indirdi.

HEDEFTE POLİS KARAKOLLARI VE UÇAK LASTİKLERİ VAR

Göstericilerin eylemleri Discord uygulaması üzerinden koordine ettiği ve burada molotof kokteyli yapımı, asetilen gazıyla uçak lastiklerinin devre dışı bırakılması gibi taktiklerin paylaşıldığı bildirildi.

BAKANLIK İSTİFALARI BAŞLADI

Z kuşağının ayaklanmasının ardından ilk istifa, Su Temini Bakanı Pradeep Yadav’dan geldi. Bakan, "Genç kardeşlerimin hareketini destekliyorum" diyerek görevinden ayrıldığını açıkladı.

21 MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETTİ

Rashtriya Swatantra Partisi’nden 21 milletvekili, protestoları destekleyerek toplu istifa etti. Parti lideri Ravi Lamichhane, Parlamentonun feshedilmesini ve erken seçim yapılmasını talep etti.