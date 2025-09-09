Nepal’de protestolar kontrolden çıktı: Başbakanlık Sarayları ateşe verildi! Başbakan istifa etti
Nepal’de hükümet karşıtı protestolar ikinci günde şiddetlendi. Başkent Katmandu’da binlerce gösterici, Başkanlık Sarayı ve Başbakanlık konutunu ateşe verdi. Hilton oteli ve iktidar partisi binaları da alevlere teslim olurken, ordu Başbakan KP Sharma Oli’ye istifa çağrısı yaptı. Hükümet üyeleri askeri helikopterlerle tahliye edilirken, Tribhuvan Uluslararası Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı.
Nepal’de Z kuşağının öncülük ettiği protestolar, hükümetin sosyal medya yasağını kaldırmasına rağmen ikinci gününde şiddetlenerek devam ediyor.
Pazartesi günü 20 kişinin hayatını kaybettiği, 250’den fazla kişinin yaralandığı olayların ardından Başkan Ram Chandra Paudel ve Başbakan KP Sharma Oli’nin konutları protestocular tarafından ateşe verildi.
BAŞBAKAN KP SHARMA OLİ İSTİFA ETTİ
Nepal’de tansiyon yükselirken Başbakan KP Sharma Oli, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa kararı, Nepal Ordu Komutanı General Ashok Raj Sigdel’in "ülkenin istikrarı için görevi bırak" çağrısının ardından geldi.
Ordudan yapılan açıklamada, General Sigdel’in Başbakan Oli’ye "istifa et" çağrısında bulunduğu ve ordunun gerekirse ülke genelindeki kontrolü devralabileceğini bildirdiği kaydedildi. Oli’nin, güvenli tahliye için askeri yardım talep ettiği öğrenildi.
HÜKÜMET TAHLİYE EDİLİYOR: HAVAALANI KAPATILDI
Başkent Katmandu’daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı. En az 300 asker havaalanına sevk edilirken, bakanlar ve üst düzey yetkililer ordu helikopterleriyle tahliye ediliyor.
Olayların merkezindeki Başbakan Oli’nin konutuna yönelik de tahliye planı hazırlandı. Ordu helikopterleri, protestoların yoğunlaştığı bölgelerde aktif görev yapıyor.
HİLTON OTELİ DE ATEŞE VERİLDİ
Katmandu’da iktidar partisine ait olduğu belirtilen Hilton oteli, göstericiler tarafından yakıldı. Otelin hükümete yakın isimlerden birine ait olduğu belirtilirken, otelin tamamen tahrip olduğu aktarıldı.
KOMÜNİST PARTİ BİNASINA BASKIN
Protestocular, Komünist Parti genel merkezine baskın düzenledi ve partinin simgesi olan orak ve çekiç bayrağını indirdi.
HEDEFTE POLİS KARAKOLLARI VE UÇAK LASTİKLERİ VAR
Göstericilerin eylemleri Discord uygulaması üzerinden koordine ettiği ve burada molotof kokteyli yapımı, asetilen gazıyla uçak lastiklerinin devre dışı bırakılması gibi taktiklerin paylaşıldığı bildirildi.
BAKANLIK İSTİFALARI BAŞLADI
Z kuşağının ayaklanmasının ardından ilk istifa, Su Temini Bakanı Pradeep Yadav’dan geldi. Bakan, "Genç kardeşlerimin hareketini destekliyorum" diyerek görevinden ayrıldığını açıkladı.
21 MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETTİ
Rashtriya Swatantra Partisi’nden 21 milletvekili, protestoları destekleyerek toplu istifa etti. Parti lideri Ravi Lamichhane, Parlamentonun feshedilmesini ve erken seçim yapılmasını talep etti.
HEDEFTE SADECE BAŞBAKAN VE CUMHURBAŞKANI YOK
Tahrip edilen ve ateşe verilen diğer siyasetçi evleri arasında şu isimler yer alıyor:
Prachanda (CPN Maoist Merkez Başkanı),
Arzu Rana Deuba (Dışişleri Bakanı),
Mahesh Basnet (UML Lideri),
Gagan Thapa (Nepal Kongresi),
Ramesh Lekhak (Eski İçişleri Bakanı),
Sher Bahadur Deuba (Nepal Kongresi Başkanı),
Prithvi Subba Gurung (Telekomünikasyon Bakanı),
Katmandu’daki Nepal Kongresi Genel Merkezi.