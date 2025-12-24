Sabah saatlerinde Alahacı köyü yakınlarında Yıldız Beldesi İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne öğrenci taşıyan okul servisi, yoldaki buzlanma nedeniyle yan yatarak devrildi.

Yan yatan okul servisinde bulunan 14 öğrenci ve araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Konuya ilişkin Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kazanın ihbar edilmesinin ardından sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiş, yaralılara ivedilikle ilk müdahaleler yapılmıştır. Araçta bulunan toplam 14 lise öğrencisi ile araç sürücüsünden, ilk belirlemelere göre 2 öğrencinin orta derecede, diğer öğrenciler ile araç sürücüsünün ise hafif düzeyde yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralılar il merkezindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve araç sürücümüze acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"