Futbolseverlerin yakından takip ettiği maç programı 24 Aralık Çarşamba günü de dolu dolu geçiyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda grup maçları devam ederken Afrika Uluslar Kupası’nda da kritik karşılaşmalar oynanacak. İşte, bugünkü maç programı ve yayın bilgileri...

Haftanın ortasında sahalar yeniden hareketleniyor. 24 Aralık Çarşamba günü hem yurt içinde hem de uluslararası arenada oynanacak maçlar, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?” sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı. Türkiye Kupası grup mücadeleleri ve Afrika Uluslar Kupası karşılaşmaları günün öne çıkan organizasyonları arasında yer alıyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

Türkiye Kupası Grup A

15:30 Boluspor-Fethiyespor | A Spor

Türkiye Kupası Grup B

13:00 Iğdır FK-Aliağa Futbol A.Ş. | A Spor

20:30 Samsunspor-Eyüpspor | A Spor

Türkiye Kupası Grup C

18:00 Keçiörengücü-Beyoğlu Yeniçarşıspor | A Spor

24 ARALIK BUGÜNKÜ MAÇLAR

Afrika Uluslar Kupası 2025 Fas - Grup E

15:30 Burkina Faso-Ekvator Ginesi | Exxen

18:00 Cezayir-Sudan | Exxen

Afrika Uluslar Kupası 2025 Fas - Grup F

20:30 Fildişi Sahili-Mozambik | Exxen

23:00 Kamerun-Gabon | Exxen

