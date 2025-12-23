Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda bu sezonun ilk derbisi, Fenerbahçe’nin sahasında Beşiktaş’ı konuk etmesiyle gerçekleşti. Taraftarlar maç sonrası ''Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan elendi mi, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?'' sorularını gündeme taşıdı. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanan FB-BJK maçı siyah-beyazlı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile henüz ikinci dakikada etkili bir atak geliştirdi fakat Beşiktaş savunması gole izin vermedi. Siyah-beyazlılar 33. dakikada Vaclav Cerny’nin golüyle derbide öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru Fenerbahçe, VAR desteğiyle penaltı kazandı ve Marco Asensio 43. dakikada skoru eşitleyen golü kaydetti. Peki, Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan elendi mi, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe, Kadıköy’de Beşiktaş’ı ağırladı. Mücadele Beşiktaş’ın 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlanırken Fenerbahçe gruptaki ilk maçında mağlup oldu. Sarı-lacivertliler aldığı yenilgi ile ilerleyen turlarda avantaj elde edemedi.

ZTK eleme ve grup aşamaları tek maç üzerinden oynandığı için Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan elenmedi ama gruptaki durumu zorlaştı.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Derbi karşılaşmasında skor tabelası 2-1 Beşiktaş lehine tamamlandı. İlk yarıda Beşiktaş öne geçerken, Fenerbahçe penaltı golü ile eşitliği sağladı. Maçın son dakikalarında Beşiktaş, Vaclav Cerny’nin golüyle üstünlüğü yeniden ele geçirdi ve mücadele 2-1 bitti.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta Beşiktaş’ın gollerini Vaclav Cerny kaydetti. İlk gol 33. dakikada gelirken, ikinci gol 90+1. dakikada Cerny’den geldi. Fenerbahçe’nin tek sayısı ise 43. dakikada Marco Asensio’nun penaltıdan attığı golle kaydedildi.

