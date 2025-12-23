Ziraat Türkiye Kupası tek maç mı, rövanş var mı? ZTK puan durumu
Ziraat Türkiye Kupası’nda 2025-2026 sezonu heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında maç formatı geliyor. “Türkiye Kupası maçları tek maç mı, rövanş var mı?” sorusu, hem taraftarlar hem de kulüpler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen sistemle birlikte kupa karşılaşmalarının oynanış şekli ve takvim netlik kazanmış durumda.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası’nın 2025-2026 sezonunda uygulanacak yeni formatını ve maç takvimini açıkladı. Toplam 155 takımın mücadele edeceği kupada, eleme turları ve grup aşaması detayları belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası tek maç mı, rövanş var mı?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI TEK MAÇ MI?
2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası, yeni formatıyla oynanacak. Grup aşamasında takımlar her biri farklı torbadan olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Maçların 2’si iç sahada, 2’si deplasmanda oynanacak.
Eleme turları ve grup aşamasındaki müsabakalar tek maç üzerinden gerçekleştirilecek, çift maç veya rövanş sistemi uygulanmayacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI RÖVANŞ VAR MI?
Kupada grup aşamasında ve eleme turlarında maçlar tek maç üzerinden oynanacağı için rövanş bulunmuyor. Seribaşı takımlar, çeyrek ve yarı finalde kendi sahalarında avantajlı şekilde mücadele edecek. Final müsabakası da tek maç üzerinden oynanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
Federasyon, çeyrek final, yarı final ve final tarihlerini henüz açıklamadı. Grup aşaması ve eleme turları tarihleri belli olurken finalin kesin tarihi ilerleyen günlerde duyurulacak.
1. eleme turu: 2-3-4 Eylül
2. eleme turu: 16-17-18 Eylül
3. eleme turu: 28-29-30 Ekim
4. eleme turu: 2-3-4 Aralık
Grup aşaması 1. maçlar: 23-24-25 Aralık
Grup aşaması 2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026
Grup aşaması 3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026
Grup aşaması 4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026
ZTK PUAN DURUMU
A GRUBU
Galatasaray - 3 Puan
Alanyaspor - 3 Puan
Karagümrük - 1 Puan
İstanbulspor - 1 Puan
Fethiyespor - 0 Puan
Boluspor - 0 Puan
Başakşehir - 0 Puan
Trabzonspor - 0 Puan
B GRUBU
Gençlerbirliği - 3 Puan
Konyaspor - 3 Puan
Samsunspor - 0 Puan
Aliağa - 0 Puan
Eyüpspor - 0 Puan
Iğdır FK - 0 Puan
Bodrumspor - 0 Puan
Antalyaspor - 0 Puan
C GRUBU
Rizespor - 3 Puan
Kocaelispor - 3 Puan
Fenerbahçe - 1 Puan
Beşiktaş - 1 Puan
Beyoğlu Yeni Çarşı - 0 Puan
Keçiörengücü - 0 Puan
Erzurumspor - 0 Puan
Gaziantep FK - 0 Puan