Ziraat Türkiye Kupası’nda 2025-2026 sezonu heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında maç formatı geliyor. “Türkiye Kupası maçları tek maç mı, rövanş var mı?” sorusu, hem taraftarlar hem de kulüpler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen sistemle birlikte kupa karşılaşmalarının oynanış şekli ve takvim netlik kazanmış durumda.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası’nın 2025-2026 sezonunda uygulanacak yeni formatını ve maç takvimini açıkladı. Toplam 155 takımın mücadele edeceği kupada, eleme turları ve grup aşaması detayları belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası tek maç mı, rövanş var mı?

Ziraat Türkiye Kupası tek maç mı, rövanş var mı? ZTK puan durumu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI TEK MAÇ MI?

2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası, yeni formatıyla oynanacak. Grup aşamasında takımlar her biri farklı torbadan olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Maçların 2’si iç sahada, 2’si deplasmanda oynanacak.

Eleme turları ve grup aşamasındaki müsabakalar tek maç üzerinden gerçekleştirilecek, çift maç veya rövanş sistemi uygulanmayacak.

Ziraat Türkiye Kupası tek maç mı, rövanş var mı? ZTK puan durumu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI RÖVANŞ VAR MI?

Kupada grup aşamasında ve eleme turlarında maçlar tek maç üzerinden oynanacağı için rövanş bulunmuyor. Seribaşı takımlar, çeyrek ve yarı finalde kendi sahalarında avantajlı şekilde mücadele edecek. Final müsabakası da tek maç üzerinden oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası tek maç mı, rövanş var mı? ZTK puan durumu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Federasyon, çeyrek final, yarı final ve final tarihlerini henüz açıklamadı. Grup aşaması ve eleme turları tarihleri belli olurken finalin kesin tarihi ilerleyen günlerde duyurulacak.

1.⁠ ⁠eleme turu: 2-3-4 Eylül

2.⁠ ⁠eleme turu: 16-17-18 Eylül

3.⁠ ⁠eleme turu: 28-29-30 Ekim

4.⁠ ⁠eleme turu: 2-3-4 Aralık

Grup aşaması 1. maçlar: 23-24-25 Aralık

Grup aşaması 2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026

Grup aşaması 3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026

Grup aşaması 4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026

Ziraat Türkiye Kupası tek maç mı, rövanş var mı? ZTK puan durumu

ZTK PUAN DURUMU

A GRUBU

Galatasaray - 3 Puan

Alanyaspor - 3 Puan

Karagümrük - 1 Puan

İstanbulspor - 1 Puan

Fethiyespor - 0 Puan

Boluspor - 0 Puan

Başakşehir - 0 Puan

Trabzonspor - 0 Puan

B GRUBU

Gençlerbirliği - 3 Puan

Konyaspor - 3 Puan

Samsunspor - 0 Puan

Aliağa - 0 Puan

Eyüpspor - 0 Puan

Iğdır FK - 0 Puan

Bodrumspor - 0 Puan

Antalyaspor - 0 Puan

C GRUBU

Rizespor - 3 Puan

Kocaelispor - 3 Puan

Fenerbahçe - 1 Puan

Beşiktaş - 1 Puan

Beyoğlu Yeni Çarşı - 0 Puan

Keçiörengücü - 0 Puan

Erzurumspor - 0 Puan

Gaziantep FK - 0 Puan

Haberle İlgili Daha Fazlası