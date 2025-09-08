Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nepal'de sosyal medya yasağı kanlı bitti: 16 ölü, yüzlerce yaralı var

Nepal’de sosyal medya yasağı kanlı bitti: 16 ölü, yüzlerce yaralı var

Nepal’de sosyal medya yasağı ülkeyi karıştırdı! Katmandu’da hükümetin 26 sosyal medya platformunu yasaklamasına karşı düzenlenen protestolarda kan aktı. Polisle göstericiler arasındaki şiddetli çatışmalarda en az 16 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı.

Nepal’de hükümetin sosyal medyaya getirdiği kapsamlı yasağın ardından başkent Katmandu’da düzenlenen protestolarda en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkililerine göre, protestocuların hükümetin sosyal medya yasağını kaldırması ve yolsuzlukla mücadele etmesi yönündeki talepleriyle sokaklara çıkmasının ardından güvenlik güçleri, göstericilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. 

Katmandu Vadisi polis sözcüsü Shekhar Khanal, "On altı kişi ne yazık ki öldü. Polis de dahil olmak üzere yaklaşık 100 kişi tedavi altında" açıklamasında bulundu.

GENÇ NÜFUS SOKAKTA

Nepal hükümeti, 5 Eylül’de aralarında TikTok ve Reddit'in de bulunduğu 26 sosyal medya platformuna erişimi yasaklamıştı. 

Pazartesi günü Katmandu’da toplanan kalabalık gruplar, güvenlik güçlerinin kurduğu barikatları aşarak yasaklı alanlara girdi.

"NEPO ÇOCUKLAR" TEPKİSİ

Göstericiler, sosyal medyada politikacıların çocuklarına yönelik "NepoKids", "NepoBaby" ve "PoliticiansNepoBabyNepal" gibi etiketlerle tepkilerini dile getirdi. Paylaşımlarda, siyasi liderlerin çocuklarının lüks hayat tarzları ile halkın yaşadığı ekonomik zorluklar arasındaki fark vurgulandı.

Protestolarda taşınan pankartlarda "Liderlerin çocukları Gucci çantalarla dönüyor, halkın çocukları tabutlarla" gibi ifadelere yer verildi. 

Nepal ekonomisinde önemli yer tutan göçmen işçilerin gönderdiği döviz, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 33’ünü oluşturuyor. 

Güvenlik önlemleri kapsamında Nepal ordusu başkent Katmandu’nun çeşitli noktalarına konuşlandırıldı. Yetkililer, kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Protestocu gruplar ise ilerleyen günlerde daha geniş katılımlı eylemler düzenleyeceklerini açıkladı.

Göstericilerin hedef aldığı isimler arasında Başbakan KP Sharma Oli'nin ailesi ile birlikte eski başbakanlar Sher Bahadur Deuba ve Pushpa Kamal Dahal’ın yakın çevresi de bulunuyor.

