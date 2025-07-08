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Nepal’de Muson felaketi: Çin sınır köprüsü çöktü! Çok sayıda ölü var

Kaynak: Dış Haberler
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Nepal’de Muson felaketi: Çin sınır köprüsü çöktü! Çok sayıda ölü var
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Nepal’de muson yağmurları Himalaya vadisini adeta harabeye çevirdi! Çin’le bağlantıyı sağlayan stratejik sınır köprüsü sel sularına kapılıp çökerken, bölgede çok sayıda ölü ve kayıp olduğu bildirildi.

Nepal'de muson yağmurlarının tetiklediği seller, Himalaya dağ vadisinde büyük bir yıkıma yol açtı. Salı sabahı yaşanan felakette Çin ile Nepal'i birbirine bağlayan ana sınır köprülerinden biri sulara kapıldı.

Rasuwa bölge yetkilisi Arjun Paudel, Bhotekoshi Nehri'nde yükselen sellerin bir kişinin ölümüne neden olduğunu ve 17 kişinin kayıp olarak bildirildiğini açıkladı.

Nepal’de Muson felaketi: Çin sınır köprüsü çöktü! Çok sayıda ölü var - 1. Resim

11 NEPALLİ, 6 ÇİNLİ KAYIP

Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu, kayıplar arasında 11 Nepalli ve 6 Çinli'nin bulunduğunu duyurdu. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, nehir kenarındaki yerleşim alanları ve altyapı da ağır hasar gördü.

Güney Asya'da Haziran'dan Eylül'e kadar süren muson sezonu her yıl ölümcül sel ve toprak kaymalarına yol açıyor.

BM Dünya Meteoroloji Örgütü, geçen yıl yaptığı açıklamada artan sellerin ve kuraklıkların gezegenin su döngüsünü daha da dengesizleştirdiğini belirterek bunun bir "tehlike sinyali" olduğunu ifade etmişti.

Katmandu merkezli Uluslararası Entegre Dağ Kalkınma Merkezi (ICIMOD) ise Haziran ayında yaptığı uyarıda, "Artan sıcaklıklar ve daha aşırı yağmurlar sel, toprak kayması ve enkaz akıntısı gibi su kaynaklı afet riskini artırıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: Dış Haberler

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