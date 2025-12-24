Kaydet

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında İskenderun otoyol kavşağında gerçekleştirdiği titiz denetim, profesyonelce hazırlanmış bir sevkiyatı gün yüzüne çıkardı. Şüphe üzerine durdurulan bir otomobili incelemeye alan polisler, aracın doğal boşluklarının yanı sıra LPG tankı ve tavan döşemesi altına gizlenmiş gizli bölmeleri tek tek tespit etti. Adeta seyyar bir teknoloji mağazasına dönüştürülen aracın her köşesinden; 73 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 400 adet elektronik sigara ve 7 parça çeşitli elektronik eşya çıktı. Ele geçirilen kaçak malzemelere el konulurken, araç sürücüsü H.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

