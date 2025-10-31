Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Emine Ergül kimdir? Halit Ergül'ün eşinin cezası netleşti

Bolu’daki Grand Kartal Otel yangını davasında karar açıklandı. Otel sahibi Halit Ergül’ün eşi ve yönetim kurulu üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül ismi ise gündeme geldi. Emine Ergül'ün aldığı ceza ve kim olduğu merak ediliyor.

Turizm sektöründe tanınan isimlerden Emine Murtezaoğlu Ergül, eşi Halit Ergül ile birlikte kurucuları arasında bulunduğu Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025’te çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından yürütülen davada sanık konumundaydı. Mahkeme kararını açıklayarak Ergül’ün de aralarında olduğu sanıklara ceza verdi.

EMİNE ERGÜL KİMDİR?

Emine Murtezaoğlu Ergül, Bolu’nun tanınmış turizm ailelerinden Mazhar Murtezaoğlu’nun kızıdır. Ailesinin otelcilik sektöründeki yatırımlarını devam ettirerek, eşi Halit Ergül ile birlikte Grand Kartal Otel’in kurucu ortakları arasında yer aldı. Uzun yıllardır Kartalkaya bölgesinde turizm faaliyetleri yürüten Ergül, otel bünyesinde yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

Bolu turizminin gelişmesine katkı sunan Ergül ailesi, bölgedeki konaklama sektörünün önemli yatırımcıları arasında yer aldı. Ancak 21 Ocak 2025’te meydana gelen Grand Kartal Otel yangını felaketi, ailenin işletmeciliğini yaptığı otelde yaşanması nedeniyle ülke genelinde büyük yankı uyandırdı.

EMİNE ERGÜL KAÇ YIL CEZA ALDI?

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmalar sonucunda, Emine Murtezaoğlu Ergül de aralarında bulunduğu 11 sanığa 34’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 44’er kez 24 yıl 11’er ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların “olası kastla öldürme” ve “olası kastla yaralama” suçlarından sorumlu olduğuna hükmetti.

EMİNE MURTEZAOĞLU ERGÜL’ÜN BABASI KİM?

Emine Murtezaoğlu Ergül’ün babası, Bolu’nun tanınmış iş insanlarından Mazhar Murtezaoğlu’dur. Murtezaoğlu ailesi, Bolu’da turizm ve konaklama alanında etkin yatırımlarıyla biliniyor. Mazhar Murtezaoğlu’nun aile geleneği olarak otelcilik faaliyetleri, kızının ve damadının yönetimindeki Grand Kartal Otel ile sürdürülmüştü.

