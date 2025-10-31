Ceyda Hacıbekiroğlu kimdir, ceza aldı mı? Kartalkaya davasında karar açıklandı

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak 2025’te meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını davasında mahkeme kararını açıkladı. Dava kapsamında otel sahibi Halit Ergül, eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras dahil toplam 11 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı verildi.

CEYDA HACIBEKİROĞLU KİMDİR?

Ceyda Hacıbekiroğlu, Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli’ne ilişkin davada, otel sahibi şirketin yönetim kurulu üyelerinden biri olarak yer alıyor. Basına yansıyan bilgilere göre, ilgili şirkette yöneticilik görevleri bulunduğu ve dava kapsamında “şirket yönetim kurulu üyesi” sanık sıfatıyla yer aldığı iddia edilmiş durumda. Davaya ilişkin iddianamede, Ceyda Hacıbekiroğlu’nun otelde meydana gelen olayda sorumluluğu olduğu yönünde suçlamalar yer aldı.

CEYDA HACIBEKİROĞLU CEZA ALDI MI?

Ceyda Hacıbekiroğlu, Grand Kartal Otel yangını davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 31 Ekim 2025 kararında, otel sahibinin kızı ve yönetim kurulu üyesi olarak ihmallerde rolü olduğu gerekçesiyle cezalandırılan Hacıbekiroğlu, 34 çocuğun ölümü için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet aldı.

Mahkeme, iddianamedeki "olası kastla öldürme" suçlamasını kabul ederek, Hacıbekiroğlu'nun gaz tesisatı ve yangın sistemlerindeki eksiklikleri bilme ve önleme yükümlülüğünü ihlal ettiğini hükmetti. Savcılığın mütalaasında taksirle cezalandırılması talebi reddedildi.

KARTALKAYA DAVASI CEYDA HACIBEKİROĞLU NE KADAR CEZA ALDI?

Dava sonucunda mahkeme heyeti, Ceyda Hacıbekiroğlu dahil olmak üzere 11 sanığa 34’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiğini açıkladı. Bu gruptaki sanıklar ayrıca, 44 kişi ölümü için de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.