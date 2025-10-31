Giresun'un adı değişecek mi, neden? İmza kampanyası düzenlendi

Giresun’da, ilin adının değiştirilmesi ve kentin kahramanlık mirasının onurlandırılması için bir imza kampanyası yürütüldüğü açıklandı. Kampanyayı yönetenler, şimdiye kadar toplanan imza sayısının ve hedeflerinin bulunduğunu söylüyor.

GİRESUN’UN ADI DEĞİŞECEK Mİ?

İlin adının değiştirilmesi talebi, resmi makamlardan onay alma süreci tamamlanana kadar yalnızca bir niyet ve kampanya aşamasında bulunuyor.

Kampanyaya öncülük eden Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, imza toplama sürecinin devam ettiğini ve sonrasında önerinin merkeze ve yasama organlarına sunmayı planladıklarını belirtiyor.

Ancak ilin adının resmi olarak değiştiğini gösteren bir karar ya da yayımlanmış resmi belge bulunmuyor.

GİRESUN’UN YENİ ADI NE OLACAK?

Kampanyada önerilen yeni isim ise “Yiğit Giresun” oldu. İmza kampanyasının metninde belirtilenlere göre, Giresun’un milli mücadele sürecinde gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle bu unvanla onurlandırılması amaçlanıyor.

Kampanya verilerine göre dijital olarak yaklaşık 68 bin 500 imza toplandığı belirtilmiş ayrıca 45 bin civarında “ıslak imza” olduğu aktarılıyor. Kampanya ekibi, yeni yıla kadar 200 bin imzayı geçerek öneriyi resmi mercilere sunmayı hedeflediklerini ifade ediyor.