Kızılcık Şerbeti Firaz ve Işıl diziden ayrılıyor mu? Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç için izleyenler merak içinde!

Kızılcık Şerbeti Firaz ve Işıl diziden ayrılıyor mu? Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç için izleyenler merak içinde!

Kızılcık Şerbeti Firaz ve Işıl diziden ayrılıyor mu? Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç için izleyenler merak içinde!
Show TV’nin sevilen yapımı Kızılcık Şerbeti 4. sezonunda da izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ederken, diziden gelen ayrılık haberleri gündeme bomba gibi düştü. Kızılcık Şerbeti Firaz ve Işıl diziden ayrılıyor mu soruları merakla cevap aramaya başladı. Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’in canlandırdığı iki karakterin diziden ayrılacağı öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti Firaz ve Işıl diziden ayrılıyor mu soruları gündeme bomba gibi düştü. Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin dikkat çeken karakterlerinden Işıl ve Firaz yeni bölümlerle birlikte hikayeye veda edecek.

Kızılcık Şerbeti Firaz ve Işıl diziden ayrılıyor mu? Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç için izleyenler merak içinde! - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ FİRAZ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Firaz karakteri izleyiciye veda ediyor. Dizide Firaz rolünü canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç yeni bölümlerle birlikte projeden ayrılacak. Senaryoda yapılan değişiklikler doğrultusunda karakterin hikayesi tamamlanıyor.

Kızılcık Şerbeti Firaz ve Işıl diziden ayrılıyor mu? Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç için izleyenler merak içinde! - 2. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ IŞIL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kızılcık Şerbeti’nde Işıl rolündeli Ece İrtem de yapımdan ayrılan bir diğer isim oldu. Dizinin ilerleyen bölümlerinde karakterin hikayesi sona erecek. Işıl'ın yaptıkları ve sakladığı tüm sırlar bir bir açığa çıkacak.

Kızılcık Şerbeti Firaz ve Işıl diziden ayrılıyor mu? Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç için izleyenler merak içinde! - 3. Resim

ECE İRTEM VE BATUHAN BOZKURT YÜZGÜLEÇ KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN ÇIKACAK MI?

Kızılcık Şerbeti’nde Ece İrtem (Işıl) ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (Firaz) diziden ayrılıyor. Sezon başında hikayede köklü değişikliklerin yapılacağı duyurulmuştu. İki karakterin vedası da senaryonun yeni yönüne geçişin bir parçası olacak.

