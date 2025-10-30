Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mersin'de müzisyen Laçin Akyol'un ölümüne ilişkin davada karar! Sanığın cezası belli oldu

Mersin'de müzisyen Laçin Akyol'un ölümüne ilişkin davada karar! Sanığın cezası belli oldu

- Güncelleme:
Mersin'de 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne ilişkin davada karar verildi. Akyol'un hayatını kaybetmesine sebep olan sürücü İ.H.Ç. (27), 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un hayatını kaybetmesine sebep olan sürücü İ.H.Ç. (27), 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin'de keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne ilişkin davada karar! Sanığa hapis cezası verildi - 1. ResimMersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.H.Ç., Akyol'un ailesi ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Akyol ailesinin avukatı ise olayın 'kast' unsuru taşıdığını belirterek sanığın 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasını istedi.

Mersin'de keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne ilişkin davada karar! Sanığa hapis cezası verildi - 2. Resim

MELEK GİBİYDİ, TOPRAK ALTINDA NE İŞİ VAR?

Duruşmada gözyaşları içinde söz alan baba Mahmut Akyol, kızının hayalleri ve hedefleri olduğunu belirterek "Melek gibi bir kızdı. Onun şu an müziğiyle insanlara hitap etmesi gerekiyordu. Toprak altında ne işi var? Çok büyük yastayız" dedi.
Anne Övül Akyol da, "Buna basit bir kaza gibi bakamıyorum. Acımız çok büyük. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mersin'de keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne ilişkin davada karar! Sanığa hapis cezası verildi - 2. Resim

"VİCDANIMLA AİLENİN YAŞADIKLARINI ANLIYORUM"

Sanık İ.H.Ç. ise aileye başsağlığı dileyerek, "Bu olayın yaşanmasını istemezdim. Vicdanımda ailenin yaşadıklarını anlıyorum. Hayatım boyunca ailenin acısını anlamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4,5 yıl hapse mahkûm ederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mersin'de keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne ilişkin davada karar! Sanığa hapis cezası verildi - 3. Resim

NE OLMUŞTU? 

Olay, 25 Ocak'ta Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelmişti. Arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Laçin Akyol, İ.H.Ç.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, hastanede tedavi gördüğü sırada 6 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlanmıştı. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan sürücü, ‘taksirle öldürme' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

