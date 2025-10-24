Laçin Akyol'un ölümü davasında yeni gelişme: Bilirkişi raporunda sürücü tam kusurlu!

Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta arkadaşıyla karşıya geçmeye çalışırken İ.H.Ç'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve 6 Şubat'ta hastanede hayatını kaybeden Laçin Akyol'un ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna ulaşıldı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dosyasına da eklenen raporda, sürücü İ.H.Ç'nin asli tam kusurlu olduğu, Akyol'un ise kusurunun bulunmadığı bilgisi yer aldı.

Olay yerinde yapılan keşifte ve incelenen kamera görüntülerinde, aydınlatmanın yeterli olduğu ve yol çizgilerinin net şekilde seçilebildiği raporda ifade edildi.

Raporda, çarpmanın ardından Laçin Akyol'un 33 metre savrulduğu, otomobilin de 30 metre sonra durabildiği, sürücünün bölgedeki hız sınırını yüzde 20-40 arası aştığı kaydedildi.

Yola aniden atlama gibi bir durumun olmadığı bilgisi paylaşılan raporda, Laçin Akyol'a yaya geçidinin ortasındayken otomobilin çarpıldığı belirtildi.

Raporda yer alan "teknik kusur değerlendirmesi"nde de sürücünün hızını görüş, yol, hava ve trafik durumuna göre ayarlamadığı, diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde hızını düşürmediği ve ışıksız yaya geçitlerinde, yayalara geçiş hakkı vermediği anlatıldı.

Laçin Akyol'un ise belirlenmiş yaya geçidini kullanarak kurallara uygun şekilde karşıya geçmeye çalıştığı belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Otomobil sürücüsü İ.H.Ç'nin meydana gelen olayda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. Maddesi (Yayalara ilk geçiş hakkının tanınması zorunluluğu) ile 52/a ve 52/b maddelerinde (Araç hızının yol, hava, görüş ve trafik şartlarına göre ayarlanması yükümlülüğü) belirtilen hükümlere aykırı davranarak gerekli dikkat ve özeni göstermemesi nedeniyle kazanın meydana gelmesinde asli tam kusurlu olduğu, yaya Laçin Akyol'un olay anında kara yolunu yaya geçidinden ve uygun zamanda geçmekte olduğu, mevcut deliller kapsamında herhangi bir kural ihlalinin bulunmadığı, bu itibarla kazanın meydana gelmesinde kusurunun bulunmadığı belirlenmiştir."

Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta arkadaşıyla karşıya geçmeye çalışırken İ.H.Ç'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat'ta hayatını kaybetmiş, genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlanmıştı. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri altında tutulan sürücü İ.H.Ç, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınmış ve "taksirle öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. İ.H.Ç. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.