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Laçin Akyol'un ölümünde yeni gelişme: Mahkeme talimat verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Laçin Akyol&#039;un ölümünde yeni gelişme: Mahkeme talimat verdi
Ölüm, Dava, Tutukluluk, Trafik Kazası, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Genç müzisyen Laçin Akyol'un ölümüyle ilgili mahkeme, olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verdi. Ayrıca sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İsviçre'de müzik eğitimi alan ve Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi olan 18 yaşındaki Laçin Akyol, 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken İbrahim Halil Ç. (27) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

6 Şubat'ta beyin ölümü gerçekleşen genç sanatçının organları ailesi tarafından bağışlandı.

AKYOL'UN KUSURA YOK

Kazaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanığın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 9 yıla kadar hapsi istendi. Laçin Akyol'un kazada kusurunun bulunmadığı belirtildi.

Laçin Akyol'un ölümünde yeni gelişme: Mahkeme talimat verdi - 1. Resim

10 METRE İLERİ SAVRULDU

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık İbrahim Halil Ç., yayaya çarptıktan sonra frene bastığını ve pişman olduğunu söyledi. Kazaya tanıklık edenler ise aracın hızla geldiğini ve Akyol'un yaklaşık 10 metre ileri savrulduğunu ifade etti.

Mahkeme, kazanın meydana geldiği bölgede yeniden keşif yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Laçin Akyol'un ölümünde yeni gelişme: Mahkeme talimat verdi - 2. Resim

ERDOĞAN KEMAN HEDİYE ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği kemanı dönemin Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Laçin Akyol'a vermişti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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