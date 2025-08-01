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ABD'nin ek vergisine Türkiye'den ilk tepki: Avantaj sağlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD birçok ülkeye yüzde 15 ila 50 arasında ek vergi açıkladı. Türkiye yüzde 15 ile düşük tarife kategorisinde yer alırken, Ticaret Bakanlığı'ndan konuya dair ilk açıklama geldi. Bakanlık, Türkiye'ye uygulanan düşük verginin birçok ülkeye kıyasla avantaj sağlayacağını belirtti. 

ABD Başkanı Donald Trump, birçok ülkeye ek vergi getiren kararnameyi imzaladı. Bugün itibarıyla birçok ülkeye yüzde 15 ila 50 arasında getirildi. Türkiye'nin durumu dikkat çekerken, Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'nin yeni gümrük vergilerine ilişkin açıklama yapıldı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamanda, "ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1 Ağustos itibarıyla açıklanan yeni gümrük tarifeleri kapsamında dünya genelinde yüzde 15 ila yüzde 50 arasında değişen oranda vergi artışları yürürlüğe girmiştir. ABD ile ticaret anlaşması bulunmayan ülkeler, bu tarihten itibaren ABD'ye ihraç ettikleri ürünler için daha yüksek tarifelerle karşı karşıya kalacaktır" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin ek vergisine Türkiye'den ilk tepki: Avantaj sağlayacak - 1. Resim

"TÜRKİYE AÇISINDAN AVANTAJ" 

Türkiye'nin bu yeni düzenlemede en düşük gümrük vergisi uygulanan ülkelerden biri olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin düşük tarife kategorisinde yer alması ABD nezdinde dengeli ve olumlu bir ticari ortak olarak değerlendirildiğini, Türk ihracatçısının küresel pazarlarda rekabet gücünü koruduğunu ve Türkiye'nin dış ticaretteki güçlü konumunun sürdüğünü göstermektedir. Bu durum başta Asya ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeye kıyasla Türkiye açısından önemli bir avantaj oluşturmaktadır" denildi.

ABD'nin ek vergisine Türkiye'den ilk tepki: Avantaj sağlayacak - 2. Resim

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yeni tarife düzenlemeleri kapsamında öne çıkan oranlar şöyledir: Kanada yüzde 25'ten 35'e, Meksika 25'ten yüzde 50'ye çıkarılması planlanıyor (90 gün içinde). İsviçre yüzde 39, Brezilya yüzde 10'a ilave yüzde 40 ile birlikte toplam yüzde 50 vergi, Güney Afrika yüzde 30, Vietnam ve Tayvan yüzde 20, Japonya yüzde 15, Güney Kore yüzde 15. Ayrıca ABD tarafında bakır, çelik ve alüminyum ihracatçılarına çelik ürünlerinde yüzde 50 oranında yeni vergi uygulanması kararlaştırılmış ancak bu artış yalnızca bakır boru ve kablo gibi ürünlerle sınırlı tutulmuştur. Rafine bakır, cevher ve konsantre gibi ürünler kapsam dışında bırakılmıştır. Bu ani değişiklik, ABD'deki bakır piyasalarında fiyat düşüşüne ve arz fazlasına yol açmıştır. ABD'nin ticaret konusunda henüz uzlaşmaya varamadığı başlıca ortakları arasında Kanada, Meksika, Tayland ve Hindistan gibi bazı Uzak Doğu ülkeleri de yer almakta olup, Hindistan'a yönelik vergiler ek para cezası ile birlikte uygulanacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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