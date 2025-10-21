Genç müzisyen Laçin Akyol davasında yeni gelişme: İstenen ceza belli oldu

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, genç keman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümüne neden olan kazaya ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Duruşmaya tutuklu sanık İ.H.Ç. (27), Akyol’un anne ve babası Övül ile Mahmut Akyol ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, bir önceki duruşmada alınan kararla kaza yerinde keşif yapıldığını belirtti. Ardından savcıdan esasa ilişkin mütalaa istendi.

Savcı, tutuklu sürücü İ.H.Ç. hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre isterken, mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim’e erteledi.

OLAYIN GE ÇMİ Şİ

Kaza, 25 Ocak’ta Mersin Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana gelmişti. Yolun karşısına geçmeye çalışan Laçin Akyol’a, İ.H.Ç. yönetimindeki 33 CBR 05 plakalı otomobil çarpmıştı. Ağır yaralanan Akyol, 6 Şubat’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, ailesi ise organlarını bağışlama kararı almıştı.

Kazanın ardından 26 Ocak’ta yakalanan sürücü hakkında önce ev hapsi kararı verilmiş, daha sonra savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınarak “taksirle öldürme” suçundan tutuklanmıştı.