Mersin'de skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Mersin'de skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mersin'de skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler
Mersin, Çevre Kirliliği, Yoğurt, Atık, Tekstil, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de tonlarca tekstil atığını sahile boşaltan şahısların kameralar tarafından tespit edilmesinin ardından bu defa da kilolarca yoğurdu yol kenarına dökenler cep telefonu kamerasına yakalandı.

Mersin'de çevreyi kirletenlere karşı mücadelesini kararlılıkla devam ederken Akdeniz Belediyesi, bu defa yol kenarına dökülen yüzlerce kova yoğurt olayıyla ilgili düğmeye bastı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özgürlük Mahallesi Tırmıl Tepe civarında gerçekleşen olayda, kamyonet tipi bir araçtan yere yoğurt döken kişiler, bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Mersin'de skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler - 1. Resim

KİLOLARCA YOĞURDU DÖKÜP GİTTİLER

Görüntülerde, yol kenarında duran araçtan inen kişilerin, kovalar dolusu yoğurdu araziye boşalttığı anlar yer aldı. Duyarlı vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye giden Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çevreyi kirleten atıkları kepçe yardımıyla topraktan sıyırarak kamyona yükledi ve bölgeden uzaklaştırdı. Belediye yetkilileri, çevreye ve insan sağlığına zarar veren bu kişilere gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanması için Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne resmi yazı gönderileceğini açıkladı.

TONLARCA TEKSTİL ATIĞI DÖKENLER DE GÜVENLİK KAMERALARINCA TESPİT EDİLMİŞTİ

Öte yandan Akdeniz Belediyesi, geçtiğimiz hafta içerisinde Karaduvar Mahallesi sahiline tonlarca kıyafet ve tekstil atığı döken kamyonu ve bağlı olduğu firmayı emniyet güçlerinin desteğiyle güvenlik kameralarından tespit ederek cezai işlem uygulamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

