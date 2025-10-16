14 yıl boyunca herkes Muharrem Kılınç'ı Mersin’de sandı! Gerçeği öğrenen köylü şokta

Eskişehir’in Yahnikapan Mahallesi’nde yaşanan vahşet 2011 yılında oldu. O yıldan 2024 tarihine kadar kayıp olarak aranan Muharrem Kılınç'ın cesedi kardeşine ait ahırın temelinde bulunmuştu.

KAFASINA KÜREKLE VURUP YARIM METRELİK ÇUKURA GÖMDÜ

Muharrem Kılınç’ın ölümüyle alakalı yeni detaylar ortaya çıktı. Kardeşi A.K. tarafından öldürülüp, battaniyeye sarıldıktan sonra Yahnikapan Mahallesi’ndeki 90 dışkapı numaralı evin bahçesindeki ahırın temeline kazılan yarım metrelik çukura gömülen Muharrem Kılınç’ın, kafasına aldığı kürek darbesiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

KÖYLÜLER ŞOKTA

Öte yandan Muharrem Kılınç’la ilkokul arkadaşı olan Dursun Sak, hala şokta olduğunu aktararak, "Muharrem'le beraber ilkokulda arkadaşımız, askere beraber gittik. Bu olayı duyunca gerçekten şok olduk, köy olarak da şok olduk. Bugüne kadar böyle bir olay köyümüzde hiç yaşanmış bir şey değil.

Bütün köy olarak buna hepimiz üzülüyoruz. Öldüren kardeşinin de böyle yapacağına herkes çok şaşırıyor. Biri daha baba yiğit, daha güçlü. A.K. gibi iki tanesini tek eliyle havaya kaldırır. Çok güçlüydü rahmetli. Biz gençken güreş yapardık, iki kişi yıkamazdı. O derece baba yiğit biriydi. Hep yakındık birbirimize. Düğünlerde, bayramlarda şakamız, muhabbetimiz olurdu" dedi.

"HERKES MERSİN'DE KAYIP BİLİYORDU"

Muharrem Kılınç’ın gittiği Mersin'de kayıp olduğunu bildiklerini söyleyen Sak şöyle devam etti:

"Herkes evlendikten sonra herkes kendine bir yol çizdi. Bu da İzmir'e gitti. Bir daha uzun süre birbirimizi göremedik. Köy olarak da gelmedi bize, çok seyrek geldi. Sonra da eşinden ayrılmış diye duyduk. En sonunda da öldüğünü. Herkes Mersin'e gitti, Mersin'de kayıp biliyordu. A.K. benim komşum, komşuluğu da iyiydi. Böyle bir şey yapacağını da hiç kimse tahmin edemedi."