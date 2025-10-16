Okulda taciz iddiası sonrası kan aktı! Müdürü çocuklarının gözü önünde vurdu

Denizli'de yaşanan olayda, çocuklarıyla beraber okula gitmek için aracına binmeye çalışan İlkokul Müdürü Feyzi Özmen, kantin işletmecisinin 17 yaşındaki oğlu tarafından vuruldu.

Feyzi Özmen'in Nisan ayı başlarında kendisine öğrencilerin taciz edildiği iddiası üzerine öğrenci ve velilerin emniyete giderek şikayetçi olmalarını önermesi üzerine kantin işletmecisi tarafından odasında tehdit edildiği öğrenildi.

AİLESİ DE TEHDİT ETMİŞ! "OĞLUMU ZAPT EDEMİYORUM"

Silahlı saldırı olayının şüphelisinin annesi ve aynı zamanda kantin işletmecisi okul müdürü Feyzi Özmen'in odasına giderek "Oğlumu zor zapt ediyorum. Senin yüzünden kan akacak" diyerek tehdit ettiği, Özmen'in ise bu tehditler üzerine Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayetçi olduğu ifade edildi.

KANTİNDEN TAHLİYE EDİLMİŞLER

Okul Müdürü Özmen'in şikayeti üzerine kantin işletmecisinin oğlu K.K.'nın hafta başında 5 aylık cezasının kesinleştiği, kaymakamlık tarafından ise gelen yazıyla da bu hafta içerisinde kantinin tahliyesine karar verildiği öğrenildi.

HER ŞEYİ ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAPTI

Okul Müdürü Feyzi Özmen'in tehdit edilmesi üzerine yapılan şikayet sonrası sonuçlanan davada ceza alan K.K., kantinin tahliye kararı verilmesi üzerine sabah saatlerinde Feyzi Özmen'i bir süre takip ettiği, evine gittiği, bugün sabah ise çocuklarının gözünün önünde planlı olarak okul müdürü Özmen'e silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

FEYZİ ÖĞRETMENİN SAĞLIK DURUMU İYİ

feyzi Özmen'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Eğitim-Bir-Sen Denizli Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, "Feyzi Özmen ameliyattan çıktı. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Bir an önce sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.