Haberler > Dünya > ABD Başkanı Trump, Putin ile görüşecek! Zelenskiy yarın Beyaz Saray'a gidecek

ABD Başkanı Trump, Putin ile görüşecek! Zelenskiy yarın Beyaz Saray'a gidecek

- Güncelleme:
ABD Başkanı Trump, Putin ile görüşecek! Zelenskiy yarın Beyaz Saray&#039;a gidecek
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray’da yarın yapacağı görüşme öncesi bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün telefon görüşmesi yapacağı belirtildi.

Amerikan Axios haber sitesinde yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırılan habere göre, Trump ile Putin bir görüşme gerçekleştirecek.

Trump-Putin telefon görüşmesinin, ABD Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yarın Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin hemen öncesinde olması dikkati çekerken, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik öncelikli başlıkları gündeme taşıması bekleniyor.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Trump, Putin ile görüşecek! Zelenskiy yarın Beyaz Saray'a gidecek - 1. Resim

ZELENSKİY ABD'Yİ ZİYARET EDECEK 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile 17 Ekim Cuma günü Washington'da bir araya geleceğini bildirdi.

Zelenskiy, görüşmenin ana konusunun Ukrayna hava savunma imkanlarının güçlendirilmesi olacağını belirtti.

Bir gazetecinin, ABD'nin "Tomahawk" seyir füzeleri vermesi durumunda Ukrayna'nın bunu hangi yöntemlerle satın alabileceğine ilişkin sorusunu cevaplayan Zelenskiy, bunları konuşmak için şimdilik "erken" olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Putin ile görüşecek! Zelenskiy yarın Beyaz Saray'a gidecek - 2. Resim

Zelenskiy, söz konusu füzelerin, NATO'nun ABD silah ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)" programı kapsamında da satın alınmasının mümkün olabileceğini ifade etti.

Rus ordusunun ülkesinin enerji altyapılarına saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Zelenskiy, "Elektrik ilgili sorun bekliyoruz. Bir iki saldırıdan sonra elektrik ithal etmek zorunda kalabiliriz." diye konuştu.

