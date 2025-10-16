Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Netanyahu ve Trump'tan uyarı! Hamas'a 'silah bırak' tehdidi

Netanyahu ve Trump'tan uyarı! Hamas'a 'silah bırak' tehdidi

- Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın silahsızlanması gerektiğini belirterek tehdit niteliğinde açıklamalarda bulundular.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli haber kanalı CBS’e verdiği röportajda yine tehditlerde bulundu. Gazze’deki ateşkes sürecine değinen Netanyahu “Barışa bir şans verme konusunda anlaştık. Dedik ki, ilk kısmı tamamlayalım ve şimdi de ikinci kısma şans verelim” ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte Hamas’ın silahsızlanmasının kırmızı çizgileri olduğunu ifade eden Netanyahu “Birincisi, Hamas’ın silahlarından vazgeçmesi gerekiyor. İkincisi, Gazze’de silah fabrikalarının olmadığından emin olunmalı. Gazze’ye silah kaçakçılığı yapılmamalı. Silahsızlanma budur” diyerek saldırıların tekrar başlayabileceğini ima etti.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da, Hamas’ın imzalanan anlaşmanın tüm maddelerine uyması gerektiğini aksi hâlde bunun kendilerine Gazze Şeridi’ne saldırılara yeniden başlama seçeneği sunduğunu savundu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki ateşkes sürecinin çok önemli bir dönüm noktası olduğunu ve bunun bölge için çok tarihî bir aşama olduğunu ifade etti.

Hamas’ın silahlarını bırakacağı konusunda kendilerine söz verdiğini belirten Trump “Size nasıl yapacağımı açıklamak zorunda değilim ama Hamas silah bırakmazsa onları biz silahsızlandıracağız” diye konuştu.

