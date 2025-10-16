CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den garip bir talimat: Yolsuzlukla suçlananlar belediyeleri denetleyecek

CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Aziz İhsan Aktaş, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un 200 milyon lira rüşvet aldığını söylemişti. Aktaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’ın da 2024’teki yerel seçimlerden önce kendisinden para istediğini dile getirmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında “tanık” olarak dinlenen Avukat Gökhan Taşkapan ise “Belediye otobüslerinin bakım ihalelerinden alınan paralar, Karabat’ın yönlendirmesiyle Ş.O. isimli fiiliyatta var olmayan şirkete aktarılarak aklandı” demişti.

4 BELEDİYEDEN BAŞLAYACAKLAR

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla gündemden düşmeyen CHP, Antalya, Adana, Balıkesir ve Denizli’den başlayarak kendi belediyelerini denetleme kararı aldı. Ancak partide yalnızca belediyeler değil, Genel Merkez yönetimi ve milletvekilleri için de benzer söylentiler gündemde... Bu iddialar, “Genel Merkez’i kim denetleyecek?” sorusunu beraberinde getirdi.

CHP 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili soruşturma sırasında, kurultay sürecinde bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin edilmesi ve usulsüzlükler yapıldığına yönelik şüphelere ilişkin Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Zeybek, Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Turan Taşkın Özer şüpheli sıfatıyla yer almış, dosyaları ayrılmıştı. Soruşturma, “Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet” suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülüyor.