Tel Aviv, Gazze'de ateşkesi bozmaya çalışıyor! İsrail sabotaj timleri kurdu 

YILMAZ BİLGEN - İsrail’in Hamas ile yaptığı “ateşkes anlaşması” sonrası bölgede çatışmaların sona ermesi bekleniyordu ancak Gazze Şeridi’nde İsrail yanlısı çeteler ile Hamas arasında çatışmalar patlak verdi.

Ateşkese rağmen Gazze ve Batı Şeria’ya yönelik tehditlerini sürdüren İsrail, süreci sabote etmek için timler kurdu. Filistin Nasır Grubu Koordinatörü Eymen Ebu Haşim, 80’den fazla Arap asıllı militanın Negev Çölü’ndeki SDE Teiman Üssü’nde özel eğitime tabi tutularak hazırlandığını söyledi.

Siyonist rejimin ateşkesin ikinci aşamasına geçmeme adına tüm provokatif yolları deneyeceğini kaydeden Eymen Ebu Haşim “Şu an eğitilen bu tim mensuplarından bazıları Philadelphi hattına getirildi. İçlerinde DEAŞ’lı teröristler de var. Filistinliler arasından devşirilen Ebu Şebab terör grubu üyeleri de mevcut. Özellikle ‘sarı hat’ta çok dikkat etmeliyiz. İsrail kendi eğittiği bu timleri, kendisine Hamas üniformasıyla saldırtacak. Dünyaya da ‘Hamas bize saldırdı’ diyerek daha kanlı bir katliam başlatacak. Diğer yandan Batı Şeria’da ve yine Gazze içinde ciddi sayıda ajan-militan sızdırdı. Şu an uyuyan hücreler niteliğindeki bu hainler de içeride kaos çıkarmak için talimat bekliyor. Hamas her ne kadar Ebu Şebab’a operasyon yapsa da içeride ciddi ajan-provokatör potansiyeli bulunuyor.

HAMAS SUÇLANACAK

Ateşkesin denetimi ve bu kumpasa izin vermeyecek ciddi bir askerî-diplomatik güce ihtiyaç var. Bugüne kadar İsrail’i her şeyiyle destekleyen ülkeler çok kolay bir biçimde bu oyunun parçası olur. Biz İslam ülkeleri ve özellikle Türkiye’nin bu inisiyatifi üstlenmesini istiyoruz. İsrail’in planı zaten harap durumdaki Gazze’de içeriden bir fitne ve saldırı için meşruiyet üretmek. Bizim de acilen iç bütünlüğü sağlamak ve İsrail hücrelerini temizlemek gibi hayati sorumluluğumuz var. Şu an militanlar yoluyla ‘Hamas saldırdı’ zemini hazırlayan siyonist rejim, diğer yandan da El Fetih - Hamas arasında kriz çıkarmaya çalışıyor. Tüm gücüyle iki sabote projesini de hayata geçirmek için uğraşıyor.

ESİRLERE AJANLIK TEKLİFİ

Gazze nüfusu büyük aşiretlerden oluşuyor ve onların üzerine de oynuyor. Ciddi ihtilaflar çıkarmaya çalışıyor. Barışın sürmesi İsrail için ve özellikle Netanyahu’nun intiharı demek. Bu sebeple aylardır sabotaj amaçlı istihbarat-ordu üyelerinden oluşan ekipler çalışıyor. Kurdukları kamp, çöl bölgesinde ve aynı zamanda işkence merkezi. Orada birçok Filistinli esire de ajanlık teklifinde bulundular. Ailesini Gazze’den çıkarma, bol miktarda para ve imkân vaadi ile projeye katmak istediler. Bunlardan bazılarını isim isim biliyoruz. Sabotaj eğitimi çok kapsamlı veriliyor. İnsan istihbaratı, dijital kullanımı, kamufle olma, tahrik, ajite, gelişmiş silah ve teçhizat eğitimleri alanlara yaklaşık 2 bin dolar civarında maaş bağlıyorlar.

İsrail insan kaynağı olarak farklı ülkelerden Arapları da kullanıyor. Geride kalan iki yıllık dönemde Ebu Şebab ve elebaşı Yasir gibi birçok alternatif geliştirdiler. Kudüs dâhil her yerde çok ciddi sabotajlar görebiliriz. Tüm dünyanın bu kirli oyunu görmesi, bilmesi gerekiyor” dedi.