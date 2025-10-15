Hamas'tan esir açıklaması, Trump'tan tehdit! "Bir sözümle Gazze'deki savaş yeniden başlar"

Hamas ve İsrail, Gazze'de kalıcı ateşkes anlaşması kapsamında esir teslimi yaptı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA, TRUMP'TAN TEHDİT

Hamas, konuya ilişkin "Anlaşmaya bağlı kalarak, elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Bu açıklamadan hemen sonra ABD Başkanı Trump, Hamas'a yönelik tehditlerine bir yenisini ekledi. "Hamas sözünü tutmazsa İsrail askeri Gazze sokaklarına döner" diyen Trump, "Bir sözümle Gazze'deki savaş yeniden başlar" ifadelerini kullandı.

ESİR TAKASI

Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ve İsrail tarafından rehinelerin cenazeleri teslim ediliyor.

Nasser Hastanesi’nde Filistinlilerin cenazelerini almakla görevli komisyon üyesi Sameh Hamad, bazı cenazelerin ellerinde ve bacakların kelepçeler olduğunu belirterek, bazılarında ise işkence ve infaz izleri tespit edildiğini açıkladı.

Hamad, cenazelerin 25 ila 70 yaşları arasındaki Filistinlilere ait olduğunu belirterek, "Çoğunun boynunda bantlar vardı, birinin boynunda ise ip vardı. Cesetlerin çoğu sivil giysiler giymişti, ancak bazıları üniforma giymişti" ifadelerini kullandı. Hamad, ayrıca cenazeleri teslim eden Kızıl Haç ekibinin sadece 3 kişinin ismini kendilerine verdiğini belirtti.

"BULABİLDİĞİMİZ TÜM CENAZELERİ TESLİM ETTİK"

Hamas, şu ana kadar tüm canlı rehinelerin ve bulabildikleri tüm cenazelerin teslim edildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Kalan cenazelerin bulunması ve toplanması için özel ekipmanlar gerekiyor. Biz ateşkes anlaşması şartlarına bağlı kalmaya devam ediyoruz" denildi.

Hamas, ateşkesin ardından 28 ölü İsrailli esirden 7'sinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla Tel Aviv yönetimine teslim etmişti.

İsrail'in saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkım nedeniyle geriye kalan İsrailli esirlerin cenazelerinin bulunmasının zaman alacağı belirtiliyor.