Enkaz altında 10 bin ceset var! Çıkartmaya imkanları yok...

Saldırılardan kalın patlayıcılara dikkati çeken Basal, bunların büyük tehdit oluşturduğunu ifade etti. Basal, ateşkes sonrası sokaklarda 250’den fazla Filistinlinin cesedine ulaştıklarını dile getirdi. İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlayan ve ateşkes sürecine kadar resmî rakamlara göre Gazze’de en az 67 bin 682 kişi şehit olmuş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı. Bu arada Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Özel Temsilcisi Jaco Cilliers, Gazze Şeridi’ndeki tüm binaların yüzde 80’inden fazlasının yıkılmış olduğunu ve en az 55 milyon ton molozun temizlenmesi gerektiğini belirtti.

7 GAZZELİ KATLEDİLDİ

Bu arada İsrail ordusu, Gazze’de evlerini görmeyen giden Filistinlilere insansız hava araçlarıyla (İHA) ateş açarak 7 sivili şehit etti. Hamas, saldırıyı ateşkesin ihlali olarak değerlendirirken İsrail “Sarı Hattı geçerek askerlerimize yaklaşan bir grup Filistinli hedef alındı” diyerek saldırıyı doğruladı.