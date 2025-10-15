Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Enkaz altında 10 bin ceset var! Çıkartmaya imkanları yok...

Enkaz altında 10 bin ceset var! Çıkartmaya imkanları yok...

İsrail ile Hamas arasında imzalanan barış anlaşması sonrası Gazze’de hayatın normale dönmesi için çalışmalar başladı. Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail’in iki yıl süren saldırıları sebebiyle Gazze Şeridi’nde 10 binden fazla Filistinlinin cesedinin enkaz altında olduğunu ancak bu naaşları çıkarmak için yeterli imkânlarının bulunmadığını belirtti.

Saldırılardan kalın patlayıcılara dikkati çeken Basal, bunların büyük tehdit oluşturduğunu ifade etti. Basal, ateşkes sonrası sokaklarda 250’den fazla Filistinlinin cesedine ulaştıklarını dile getirdi. İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlayan ve ateşkes sürecine kadar resmî rakamlara göre Gazze’de en az 67 bin 682 kişi şehit olmuş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı. Bu arada Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Özel Temsilcisi Jaco Cilliers, Gazze Şeridi’ndeki tüm binaların yüzde 80’inden fazlasının yıkılmış olduğunu ve en az 55 milyon ton molozun temizlenmesi gerektiğini belirtti.

7 GAZZELİ KATLEDİLDİ

Bu arada İsrail ordusu, Gazze’de evlerini görmeyen giden Filistinlilere insansız hava araçlarıyla (İHA) ateş açarak 7 sivili şehit etti. Hamas, saldırıyı ateşkesin ihlali olarak değerlendirirken İsrail “Sarı Hattı geçerek askerlerimize yaklaşan bir grup Filistinli hedef alındı” diyerek saldırıyı doğruladı.

