Katliamın gölgesinde Türk derbisi! Gazzeliler GS–FB maçıyla nefes aldı
Gazze’nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampında bulunan küçük futbol sahası, aylarca süren İsrail bombardımanına rağmen ayakta kalmayı başaran ender spor alanlarından biri. Çevresindeki gençlik merkezleri tamamen yıkılmış, kulüpler kül olmuşken bu saha adeta “direncin son kalesi”ne dönüşmüş durumda.
Cuma günü burada düzenlenen sembolik Galatasaray–Fenerbahçe 5x5 maçı, kamp sakinlerine moral veren nadir anlardan biri oldu.
Yerel gönüllüler ve gençler, haftalar boyunca sahayı temizleyerek tekrar oynanabilir hale getirdi. Enkaz kaldırıldı, zemin düzleştirildi, silinmiş çizgiler yeniden boyandı. Savaşın içinde bu sahanın ayakta kalması, bölge halkı için "küçük ama anlamlı bir zafer."
Türk insani yardım kuruluşu Deniz Feneri sponsorluğunda düzenlenen maçta genç Filistinli oyuncular, Türkiye’nin iki ezeli rakibinin formalarıyla sahaya çıktı.
Organizatörler, derbi seçiminin tesadüf olmadığını paylaştı:
- Birincisi, Filistinlilerin Türk futboluna duyduğu derin ilgi.
- İkincisi, Ankara’nın yıllardır süren Filistin desteğine bir teşekkür.
Maçı Galatasaray kazandı; ancak Nuseyrat’taki atmosfer için skorun hiçbir önemi yoktu.
Onlarca kamp sakini sahayı çevreleyerek tezahüratlar yaptı, alkışladı ve telefonlarıyla kayda aldı. Yıkımın ortasında yeniden normal bir hayatın anlık da olsa nefes alınabildiği çok az sahneden biri yaşandı.
"Gazze’de futbol, hala umudun dili”
Sembolik Türk derbisine katılan gençler için mesaj netti:
“Gazze’nin en karanlık günlerinde bile futbol; umut, direniş ve dayanışmanın dili olmaya devam ediyor.”