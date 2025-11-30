Yerel gönüllüler ve gençler, haftalar boyunca sahayı temizleyerek tekrar oynanabilir hale getirdi. Enkaz kaldırıldı, zemin düzleştirildi, silinmiş çizgiler yeniden boyandı. Savaşın içinde bu sahanın ayakta kalması, bölge halkı için "küçük ama anlamlı bir zafer."

Cuma günü burada düzenlenen sembolik Galatasaray–Fenerbahçe 5x5 maçı, kamp sakinlerine moral veren nadir anlardan biri oldu.

Gazze’nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampında bulunan küçük futbol sahası, aylarca süren İsrail bombardımanına rağmen ayakta kalmayı başaran ender spor alanlarından biri. Çevresindeki gençlik merkezleri tamamen yıkılmış, kulüpler kül olmuşken bu saha adeta “direncin son kalesi”ne dönüşmüş durumda.

Maçı Galatasaray kazandı; ancak Nuseyrat’taki atmosfer için skorun hiçbir önemi yoktu.

Onlarca kamp sakini sahayı çevreleyerek tezahüratlar yaptı, alkışladı ve telefonlarıyla kayda aldı. Yıkımın ortasında yeniden normal bir hayatın anlık da olsa nefes alınabildiği çok az sahneden biri yaşandı.

"Gazze’de futbol, hala umudun dili”

Sembolik Türk derbisine katılan gençler için mesaj netti:

“Gazze’nin en karanlık günlerinde bile futbol; umut, direniş ve dayanışmanın dili olmaya devam ediyor.”